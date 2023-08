Es war um halb acht am Montagabend in Hondingen. Im größten Teil des Dorfes wurde es dunkel in den Häusern. Stromausfall. Auch wenn Stromausfälle immer wieder einmal vorkommen, war diesmal doch ein Anlass für Verblüffung.

Technischer Betriebsleiter gibt Auskunft

Während zwar beispielsweise das Licht im Wohnzimmer nicht mehr funktionierte, hatte der Kühlschrank trotzdem Strom. Alexander Wojda, stellvertretender technischer Betriebsleiter der Energieversorgung Südbaar (esb) erklärt, wie das möglich ist: „Im Energieversorgungsnetz gibt es drei Phasen, die als L1, L2 und L3 bezeichnet werden.

Phasen versorgen unterschiedliche Bereiche

In jedem Haushalt sind die Phasen intern je nach Installation vergeben und versorgen unterschiedliche Bereiche und elektrische Geräte des Hauses. Dann läuft zum Beispiel das Badezimmer über L1, das Wohnzimmer über L2 und der Kühlschrank über L3.“

Wenn dann durch einen Stromausfall nur eine der Phasen ausfällt, sind nur diejenigen Räume betroffen, die von dieser Phase abhängig sind. Dann kommt es zu dem Phänomen, dass manche Hondinger diese Woche beobachten konnten.

Materialermüdung sorgt für Stromausfall

Dass es im nördlichen Teil Hondingens zu dem Stromausfall kam, lag laut Alexander Wojda an einer Materialermüdung. Um kurz vor 21 Uhr hatte dann aber das gesamte Dorf wieder Strom.