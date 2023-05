Unter dem Motto „Es ist Zeit zu handeln – es ist 5 nach 12“ trafen sich am Freitag um fünf nach zwölf zahlreiche Mitarbeiter der Blumberger Pflegehinrichtungen auf dem Marktplatz im Stadtzentrum zu einer beeindruckenden Kundgebung. Angeführt von einem lautstarken Autokorso fuhren die Angestellten der Kirchlichen Sozialstation, der Sonnenhalde, des Zweckverbands Haus Wartenberg sowie von den Maltesern pünktlich zu ihrer Demonstration ein.

Die rund 60 Teilnehmer verschafften sich hinsichtlich der in ihrer Branche nicht mehr zu akzeptierenden Voraussetzungen Gehör. Dabei forderten sie unter anderem eine Systemreform in der Pflege, eine finanzielle Stabilisierung des Pflegesystems, die Erhöhung der Pflegesachleistungen, die sich zumindest an den Tarifentwicklungen orientiert, sowie Pflegeberufe als gleichberechtigter Verhandlungspartner und einen Stopp der Deprofessionalisierung der Pflege. Als leidenschaftlicher Sprecher der vier Blumberger Institutionen gab der Geschäftsführer der Kirchlichen Sozialstation, Markus Leichenauer, die Marschrichtung vor. Mit viel Überzeugung führte er am Megafon durch die Veranstaltung, die an diesem Tag bundesweiter durchgeführt wurde.

„Gemeinsam für die Menschen in den Pflegeheimen, im betreuten Wohnen, Gäste der Tagespflege, Menschen in Pflege-Wohngemeinschaften und all die Bedürftigen, denen wir zu Hause bei der täglichen Alltagsbewältigung helfen, für die alle haben wir uns heute gemeinsam versammelt“, war nur ein Teil seiner Ausführungen. Sein intensiver Appell ging direkt an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. „Pflege ist ein Ausbildungsberuf – zu Recht, wenn man bedenkt, dass man es ja viel mit Menschen zu tun hat“, sagte er und wies auf die soziale Komponente hin. Seine mit viel Herzblut vorgetragenen Argumente wurden mit großem Beifall belohnt.

Während der öffentlichen Versammlung war bei den Teilnehmern viel Geschlossenheit, aber auch die Liebe zum Pflege-Beruf zu erkennen. Die überzeugten Teilnehmer verschafften sich so richtig Luft und prangerten einige Missstände an. „Es ist Zeit, heute zu handeln, weil unsere Arbeit sehr wichtig und sinnvoll ist“, sagte Janette Welter von der Sozialstation. Ihre Mitarbeiterin Heidi Berger sah sich von der Politik nicht wertgeschätzt. „Unsere Regierung hat viel zu wenig für die Pflegeberufe übrig. Das Vorgehen ist zum Teil echt traurig“, sieht sie sich von den Verantwortlichen vergessen. Ihre Arbeitskollegin Karin Dold nimmt aus Überzeugung an der Kundgebung teil. „Es ist einfach bereits fünf nach zwölf, und Zeit zu protestieren,“ war ihr deutliches Statement. Katja Landhäuser von der Sozialstation hätte sich an diesem Tag gerne die Unterstützung des entschuldigten Bürgermeisters Markus Keller gewünscht. „Schade, dass er nicht anwesend ist, er hätte heute einfach hierher gehört“, vertrat sie eine klare Meinung. Die gesamten Teilnehmer strahlten viel Solidarität und Zusammenhalt untereinander aus.

Nur jeweils ein Teil des Gesamtpersonals konnte an der Kundgebung teilnehmen. Die meisten von ihnen waren berufsbedingt aber unabkömmlich. Der Gesamtsprecher Markus Leichenauer hatte im Vorfeld allerdings nicht mit einer derart regen Teilnahme an der Kundgebung gerechnet. „Die Anzahl der Mitstreiter hat heute unsere Erwartungen übertroffen“, freute er sich über die gezeigte Bereitschaft, zu protestieren.