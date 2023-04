Erstmals wird in Blumberg ein „Tag der Pflege“ angeboten. Alle Pflegeeinrichtungen stellen am Sonntag, 14. Mai, ihre Angebote im Rahmen eines übergreifenden Tages der offenen Tür der Öffentlichkeit vor.

Die Idee für solche eine Veranstaltung reifte in Markus Leichenauer, dem Geschäftsführer der Kirchlichen Sozialstation in Blumberg, schon seit geraumer Zeit. Immer wieder erhält er Nachfragen zu verschiedenen Belangen rund um das Älterwerden. „Es gehört zu unserem Selbstverständnis, dass den Leuten geholfen wird und sie eine kompetente Auskunft erhalten. Allerdings haben uns die Nachfragen auch gezeigt, dass hier ein größerer Bedarf an Informationsangeboten besteht“, erläutert Markus Leichenauer.

Eine Antwort darauf war die neu geschaffene Reihe „Kontaktpunkt im Alter“, die mit Fachvorträgen zu unterschiedlichen Themen durch kompetente Referenten und Experten sehr gut angenommen wird. Die Bandbreite der Themen ist groß.

Dazu zählen etwa: Leistungsanspruch im Falle einer Pflegebedürftigkeit am 27. April, Resilienz als innere Stärke und Widerstandskraft am 16. Mai, die Erstellung einer Patientenverfügung am 19. Oktober, die Wechseljahre am 9. November, Tipps zur Einbruchsicherheit durch die Polizei.

Schließlich sollte zum Thema Älterwerden auch einmal eine zentrale Anlaufstelle geboten werden. Nachdem nach drei Jahren Corona-Pandemie nun endlich sämtliche Vorschriften und Einschränkungen der Vergangenheit angehören, wird dieses Vorhaben am Sonntag, 14. Mai, in die Tat umgesetzt. Sofern das Wetter mitspielt, soll auf der sogenannten sozialen Achse Blumbergs, der Straße Ob der Kehr, eine Art Straßenfest entstehen.

Hier befinden sich mit der Sozialstation, den Malteser Hilfsdiensten, dem Servicehaus Sonnenhalde und dem Haus Eichberg mit Pflegeheim sowie betreutem Wohnen gleich vier Anrainer, die sich den Besuchern vorstellen werden. Weitere Einrichtungen und Dienste aus Blumberg und Umgebung sind eingeladen und werden sich mit Informationsständen präsentieren. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung in angepasster Form innerhalb der Einrichtungen und in überdachten Außenbereichen statt.

Beginn des Tags der Pflege ist um 13 Uhr auf dem Knotenpunkt zwischen der Sozialstation und dem Haus Sonnenhalde. Alle Einrichtungen bieten zur vollen Stunde um 14, 15 und 16 Uhr eine Führung durch ihre Räumlichkeiten an, bei der auch die verschiedenen Pflegeangebote erläutert werden. Zudem gibt es ein kulinarisches Angebot, das vom Mittagstisch über eine Kaffeestube bis zur Cocktailbar reicht, wobei jede Einrichtung mit einer eigenen Speise- und Getränkeauswahl aufwartet.

Die Sozialstation öffnet schon vor dem eigentlichen Start und lädt die Besucher ab 11 Uhr zum Mittagessen ein. Wissenswertes gibt es ferner bei fachlichen Kurzvorträgen zu erfahren. Bis zum Pflegetag soll ein Flyer entstehen, der alle Angebote und Programmpunkte beinhaltet.