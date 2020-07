Für einen Parkplatzunfall in Blumberg sucht die Polizei Zeugen. Der Vorfall passierte gestern in der Tevesstraße auf dem Parkplatz der Firma „Thomas Philipps„. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer habe dort in der Zeit von 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Daimler-Benz der A-Klasse beschädigt, teilt die Polizei mit. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1500 Euro zu kümmern, sei der Unbekannte davongefahren. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702/41066, zu wenden.