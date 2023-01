von Malena Schwenk

Seit mehr als 30 Jahren gehört die Blumberger Stadtbibliothek als wichtige Institution zur Stadt dazu. In seiner Haushaltsrede im Gemeinderat betonte Hannes Jettkandt die Bedeutung der Bibliothek als Bildungseinrichtung. Aus diesem Grund fordert die Freie Liste, der Jettkandt als Fraktionsvorsitzender vorsteht, „ein Konzept für eine moderne, auf Höhe der Zeit stehende Stadtbibliothek“. Der Gedanke dahinter sei, dass eine moderne Bibliothek der mehr sein müsse, als ein Ort, um Bücher auszuleihen.

Tonies sind die Renner bei den Kindern

Was die Bibliothek heute schon anbietet, erklärt Leiterin Evelyn Zach im Gespräch: „Neben den klassischen Büchern bieten wir natürlich auch DVDs, CDs und Magazine zum Ausleihen.“ Auch Gesellschaftsspiele und Tiptoi-Stifte stehen zur Verfügung. „Der Renner bei den Kindern sind Tonies“, so die Leiterin der Stadtbibliothek. Dabei handele es sich um kleine Figuren, die auf eine Art Lautsprecherbox gestellt werden und dann eine Geschichte abspielen. „Von den Tonies haben wir hier über 80 Stück. Das läuft so gut, dass wir manchmal nur noch vier bis fünf Stück zum Verleihen vorrätig haben.“

Was ebenfalls sehr gut ankomme, sei die Onleihe Schwalbe. Dabei beteiligen sich 22 Bibliotheken, die gemeinsam elektronische Medien einkaufen und die dann verliehen werden. Über das Portal können nicht nur Hörbücher und Magazine genutzt werden, sondern auch eLearning-Kurse zum Lernen von Sprachen oder auch zur Weiterbildung mit Computerprogrammen wie Excel. Vor allem durch Corona habe die Nutzerzahl stark zugenommen.

Digitale Buchtipps Auf der Social Media-Plattform TikTok, die vor allem von Jugendlichen genutzt wird, um kurze Unterhaltungsvideos anderer Nutzer anzuschauen und eigene Videos hochzuladen, ist seit einiger Zeit der Hashtag #booktok sehr beliebt. Darunter finden sich Empfehlungen zu Büchern, so dass aktuell viele Buchhandlungen geradezu einen Ansturm auf die rezensierten Bücher erleben und auch einige ältere Bücher ein Comeback erleben.

Neben dem eigentlichen Angebot, Medien auszuleihen, gibt es in der Blumberger Stadtbibliothek seit mehreren Jahren verschiedene Aktivitäten. Vor allem die Vorlesestunde „Lesewürmertreff“ für Kinder, die von ehrenamtlichen Lesepaten übernommen wird, ist gut besucht. Im Anschluss daran hält Esra Colak eine türkische Vorlesestunde. Nachdem die Coronaeinschränkungen in den letzten Jahren die Bibliothek stark getroffen haben, freut sich Evelyn Zach nun, dass der Betrieb wieder gut läuft. Vor allem Schulklassen und Kindergartengruppen nutzen das Angebot der Bibliothek regelmäßig.

Mit unterschiedlichen Lernangeboten können die Kinder verschiedene Themen bearbeiten. Ganz neu dafür nutzt die Bücherei sogenannte Blue Bots, kleine Roboter, die die Kinder selbst programmieren können. Um auch die Jugendlichen anzusprechen, entstehe aktuell eine Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege. Im Rahmen des Booktok-Trends hat die Blumberger Bücherei ein Regal mit Büchern dieses Trends eingerichtet. Jeden ersten Freitag im Monat findet zudem ein Spieleabend für alle Altersgruppen statt. Die Bibliothek soll auch einen Ort schaffen, um in Ruhe zu lesen und zu lernen. Dafür sind vor Ort Sitzecken und Arbeitsplätze mit Computern eingerichtet. Zudem gibt es Wlan und einen Kopierer, der oft genutzt wird.

Beleuchtung muss erneuert werden

Insgesamt befindet sich die Blumberger Stadtbibliothek mit diesem Angebot auf einem guten Weg, aber es besteht der Bedarf weiterer Investitionen, die auch von der Freien Liste gefordert werden. „Die Beleuchtung müsste erneuert werden und um mit der Zeit zu gehen, wäre es für uns auch wichtig, ein Selbstverbuchungssystem einzuführen“, erklärt Zach. Mit diesem System könnten Medien selbstständig ausgeliehen werden und die beiden Mitarbeiterinnen hätten die Möglichkeit, den Fokus auf andere Dinge wie die Arbeit mit Schulklassen zu legen

Tablets wären ein besonderer Wunsch

Auch die Öffnungszeiten müssten verlängert werden, um der Größe der Bibliothek gerecht zu werden. Ein besonderer Wunsch wären außerdem Tablets, die für die Besuche der Schulklassen genutzt werden könnten. „Die Stadtbibliothek ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss “, betont Jettkandt.