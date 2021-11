von Conny Hahn

In der Halloween-Nacht auf Montag ist es in Riedöschingen zu Streichen und Sachbeschädigungen gekommen, wie darüber hinaus bereits für die Kernstadt durch die Polizei gemeldet wurde. Kleine Gruppen von Kindern und Jugendlichen zogen abends durch einige Straßen, um die Bewohner der Häuser mit dem Spruch „Süßes oder Saures“ zur Gabe von Süßigkeiten aufzufordern.

Offensichtlich wurde die Grenze der Streiche allerdings an mehreren Stellen deutlich überschritten, wie bei Tagesanbruch sichtbar wurde: Auf dem Vorplatz der Kirche Sankt Martin wurden Bänke und Außenlampen mit Farben beschmiert, der Busfahrplan an der Haltestelle in der Ortsmitte lässt aufgrund intensiver Schmierereien keine einzige Busverbindung mehr erkennen und auch der Briefkasten wurde in Mitleidenschaft gezogen, indem der Einwurf-Schlitz zunächst ausgiebig mit Klarsichtfolie zugewickelt und das Schild mit den Leerungszeiten bis zur vollständigen Unlesbarkeit mit Farbe beschmiert wurde.

Mit Farbe beschmiert: die Außenlampen und Sitzbänke auf dem Kirchenvorplatz in Riedöschingen. | Bild: Conny Hahn

Mesmerin Agathe Wiegand ist sauer: „Ich verstehe nicht, warum manche Leute immer etwas verschandeln oder zerstören müssen. Ich hoffe, die Verursacher werden erwischt und sollten es am besten dann auch selbst wieder beseitigen.“ Nachbar Reinhard Metzger zeigt sich ebenfalls erbost: „Ich habe fast eine halbe Stunde gebraucht, um den Briefkasten wieder von der Folie zu befreien, um meinen Brief einwerfen zu können.“ Auch der Narrenbrunnen blieb nicht verschont: Hier türmen sich auf dem sonst sprudelnden Brunnenstein Sandsäcke vom letzten Hochwasser-Einsatz.

Wer hat etwas gesehen?

Verdächtige Beobachtungen sowie Hinweise auf den oder die Täter erbitten entweder Ortsvorsteher Robert Schey, Telefon (0 77 02) 47 70 64, und der Polizeiposten Blumberg.