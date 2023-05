So einen tollen Saisoneinstieg hatte die Sauschwänzlebahn in Blumberg-Zollhaus schon jahrelang nicht mehr belebt. Hunderte von Besuchern verwandelten das Areal um den historischen Bahnhof in eine pulsierende Festmeile. Schönes Wetter sowie die musikalische Umrahmung mit der jungen Bläsergruppe aus dem Raum Hüfingen Brass 27 rundete das lebendige Geschehen ab.

Bürgermeister Markus Keller sowie dem Geschäftsführer der Bahnbetriebe Christian Brinkmann stand die Freude über das große Interesse ins Gesicht geschrieben. „Unser Dank gilt besonders dem Land Baden-Württemberg, das unsere Sauschwänzlebahn erneut mit umfangreichen Fördergelder unterstützt“, hob Markus Keller diese nötige finanzielle Hilfe hervor. „Wir werden auch weiterhin regelmäßig eine Dampflok einsetzen und mit neuen Geschäftsmodellen kreative Ideen umsetzen“, erklärte er zuversichtlich.

Für Geschäftsführer Christian Brinkmann ist der mehrheitliche Einsatz der nostalgischen Diesellok unumgänglich. „Horrend steigende Kohlepreise, die erhöhte Gefahr von Wiesen- und Waldbandgefahr mit heißeren Sommern aber auch der Mangel an jungen Fachkräften“, waren für diese Entscheidung nur einige Gründe. Sein besonderer Dank galt dem Förderverein zur Erhaltung der Museumsbahn IG WTB Wutachtal, der sich seit 40 Jahren die Erhaltung der Bahnstrecke verschrieben hat.

Verein fehlt der Nachwuchs

Mangels Nachwuchs steht der rührige Verein vor der Auflösung. Für den langjährigen Vorsitzenden Gerhard Scheu geht hier eine erfolgreiche Ära zu Ende. „Wir haben in unseren 40 Jahren über 750.000 Euro zur Erhaltung der Strecke investiert. Unser Ziel war immer, diese historische Eisenbahnlinie zu erhalten. Nun wird sich unser Verein mit der abschließenden Versammlung am kommenden Samstag 6. Mai, 10.30 Uhr, in der Scheffellinde Achdorf auflösen“, sagte er mit deutlicher Wehmut.

Dass die Sauschwänzlebahn lebt, war spätestens bei der Einfahrt der 81-jährigen Dampflok 50 2988. Sie ist im Besitz der Dampflokfreunde Schwarzwald Baar e.V. mit dem Standort Blumberg-Fützen. Der immer engagierte Vorsitzende Valentin Stöckle war selbst als Kohlenschipper im Einsatz. Er ist nun seit 34 Jahren voller Herzblut dabei. „Zur Erhaltung unsere historischen Lok bringen unsere mehr als einhundert Mitglieder jährlich etwa 3000 Arbeitsstunden ein“, machte er den großartigen Einsatz deutlich. Mit Pirmin Lexer stand ein ganz erfahrener Zugführer an dieser Eröffnungsfahrt in der Verantwortung.

Eine gelungene Premiere feierte an diesem Tag auch das Husky-Trekking von Jessica Paulsen aus Stühlingen-Weizen. Mit ihrer kombinierten Tour durch die Wutachflühe und Rückfahrt mit der Bahn bietet sie ein echtes Husky-Abenteuer an. Die ersten Teilnehmer mit der österreichischen Familie Ludwig Fetz und seinen zwei Töchtern Marlen und Helena zeigten sich begeistert. „Dieses Erlebnis mit Hunden in der Natur und historischer Eisenbahn wird uns unvergessen bleiben“, sagte Ludwig Fetz.

Reger Betrieb herrschte auch im Eisenbahnmuseum und im Waggon des Eisenbahnshop, wo Monika Stach seit 19 Jahren im Einsatz ist. An allen Ecken und Enden waren die Servicedamen der Sauschwänzlebahn, Selina Löffler und Lorena Bausch, mit ihrem erweiterten Team zu finden. Der Geschäftsführer Christian Brinkmann zeigte sich über die große Resonanz mehr als angetan. „Heute passt alles. Und es ist wunderschön, so viele Menschen bei uns zu sehen“, lautete sein zufriedener Kommentar.