Am Anfang stand die Wiederbelebung des Hegauer Hofs in Riedöschingen. Dieses Projekt treibt inzwischen viele Blüten. Mit Grillhaus, Biergarten und Eventlocation wird das kulinarische, wie auch das kulturelle Angebot im Dorf bereichert. Auch der erste Verein hat die multifunktionale Gaststätte für seine Aktivitäten entdeckt.

Seit Anfang Mai gibt es an der Hauptstraße Döner, Yufka und Pizza, aber auch heiße Seelen oder Schnitzel. Göksu Akcay betreibt das türkische Restaurant gemeinsam mit ihren Eltern Gülsen und Muammer Doğan. „Zur Mittagszeit ist immer einiges los und vor allem auch abends kommen viele Gäste zum Essen“, freut sich Gülsen über die positive Resonanz.

Nachmittags bieten die Wirtsleute zudem Kaffee und Kuchen an, wobei sie sowohl mit hausgemachten Kuchen nach deutscher Rezeptur aufwarten, als auch türkische Spezialitäten wie etwa die bekannte türkische Baklava aus süßen Blätterteigschichten im Angebot haben.

Muammer bereitet in der Küche die warmen Speisen zu, während Gülsen Kuchen backt und die Gäste bedient. Er ist selbst gelernter Bäcker. Und daraus könnten sich weitere Pläne entwickeln: Die beiden würden auch gerne die angrenzende ehemalige Bäckerei wieder eröffnen. Allerdings ist der Betrieb der Bäckerei sowie der Küche im Restaurant zu viel für eine Person. Daher suchen sie entweder einen Koch, damit Muammer sich ganz dem Bäckerhandwerk widmen kann oder einen Bäcker, der sich um die Herstellung von Brot, Brötchen und Co. kümmert, während Muammer die Küche leitet.

Auch sonst tut sich einiges im Hegauer Hof, der durch die neuen Besitzer Roswitha Fehrenbach und Wolfgang Kreuz in den vergangenen beiden Jahren zu einer Eventlocation umfunktioniert wurde. Im ehemaligen Festsaal im ersten Obergeschoss finden mehrmals pro Monat Veranstaltungen statt. Der Saal kann zudem auch für private Feiern oder Vereinsaktivitäten genutzt werden. Seit Mai hat auch der Sparclub Blauer Stein seine Aktivitäten wieder aufgenommen. Immer freitags ab 18 Uhr ist der Saal zum Sparen mit anschließender Leerung geöffnet. Im Winter soll die Öffnung bereits etwas früher erfolgen. Für Dartbegeisterte stehen zudem zwei Dartautomaten zum Spielen bereit, die regelmäßig einen Besucherkreis anziehen.

Um für die bevorstehende Freiluftsaison gewappnet zu sein, hat Wolfgang Kreuz als gelernter Maurer in Eigenregie den angrenzenden Garten in einen Biergarten verwandelt, der am Sonntag, 4. Juni ab 11 Uhr eröffnet wird. Alleinunterhalter Lukas, der im Alter von nur 16 Jahren bereits sechs verschiedene Instrumente beherrscht, sorgt für ausgelassene Stimmung. Dazu gibt es frisch gezapftes Bier sowie Leckereien vom Grill.

Bei entsprechender Witterung wird der neue Riedöschinger Biergarten den ganzen Sommer über jedes Wochenende geöffnet sein.