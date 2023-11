Das im Frühjahr ins Leben gerufene Kontakt-Café der Sozialstation entwickelt sich zum Dauerrenner. Jedes der monatlichen Treffen kommt sehr gut an. Bestes Beispiel war der jüngste Vortrag der Wurzelsucher im Rahmen der Treffen. Das Format des Kontakt-Cafés entstand als gemeinsame Idee des Geschäftsführers der Sozialstation, Markus Leichenauer, mit den Vertretern der drei christlichen Kirchen in Blumberg. Grund hierfür war der Wegfall der klassischen Seniorennachmittage der römisch-katholischen, alt-katholischen und evangelischen Kirchengemeinde, wie sie bis ins vergangene Jahr noch angeboten worden waren. Eingestellt wurden sie unter anderem aufgrund rückläufiger Besucherzahlen. Daher entschieden sich die Verantwortlichen der Kirchen sowie der Sozialstation gemeinsam dafür, ein anderes Konzept auszuprobieren. Der Plan ging auf, denn das neue Format eines konfessionsübergreifenden Begegnungstreffs stößt bei der Zielgruppe auf reges Interesse. Schon seit der ersten Veranstaltung im Frühjahr erfreut sich das Kontakt-Café so großer Beliebtheit, dass die Plätze im Doggererzstüble, den ehemaligen Räumlichkeiten der Tagespflege, manchmal kaum ausreichen. Wie bei den Helfern sind auch unter den Besuchern Vertreter aller drei Kirchen präsent, die zur gemeinsamen Begegnung und einem Austausch in gemütlicher Atmosphäre zusammenkommen.

Die Treffen finden jeweils am ersten Dienstag eines Monats von 14 bis 17 Uhr statt. Dabei werden die zumeist älteren Gäste mit Kaffee und Kuchen sowie Getränken auf Spendenbasis bewirtet und es gibt viel Freiraum für gemeinsame Unterhaltungen, die für die Zielgruppe besonders wichtig sind. Zudem gibt es jeweils einen Programmpunkt, beispielsweise einen Vortrag, ein Rätsel oder, wie kürzlich im Oktober, eine Erntedankfeier. Das jüngste Beispiel im November, als Jürgen Mahler vom Heimat- und Geschichtsverein Wurzelsucher einen Vortrag über den Doggererzabbau hielt, zeigte einmal mehr das immense Interesse. 65 Gäste waren anwesend, um den historischen Informationen zu lauschen, sodass das Doggererzstüble fast aus allen Nähten platzte.

Jürgen Mahler referierte über den Doggererzabbau in Blumberg in den Jahren 1936 bis 1942, der dem einstigen kleinen Dorf mit etwa 600 Einwohnern in dieser kurzen Zeitspanne zu wirtschaftlichem Aufschwung und der immens schnellen Entwicklung zu einer Stadt mit 6000 Einwohnern verholfen hat. Er beleuchtete die Arbeitsweise und -bedingungen, bei denen es immer wieder auch zu schwerwiegenden Unfällen kam, und zeigte auch Bilder und Informationen rund um den kurzerhand notwendig gewordenen Siedlungsbau, um die zahlreichen Bergleute aus dem Saarland mit ihren Familien unterzubringen.

Der Vortrag lockte besonders viele Interessierte an. „Normalerweise sind es um die 50 Gäste, die regelmäßig zum Kontakt-Café kommen“, wie Markus Leichenauer zufrieden erläutert. Doch auch für solche Ausnahmefälle mit besonders hohem Gästeaufkommen sei man auf der Suche nach Lösungen, um allen Interessierten einen Platz bieten zu können, wie er weiter ausführt. „Wir sind mehr als glücklich, dass sich das neue Konzept derart positiv entwickelt und so großen Anklang findet, weshalb wir den Weg voll motiviert so weitergehen“, so der Geschäftsführer der Sozialstation. Beim nächsten Treffen am Dienstag, 5. Dezember, wird der Nikolaus den Senioren einen Besuch abstatten. Und auch im kommenden Jahr werden die Treffen regelmäßig jeden Monat stattfinden, im Januar aufgrund der Neujahrswoche allerdings eine Woche später als üblich, am 9. Januar.