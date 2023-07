Für den TuS Blumberg wird mit der Gründung einer Damen-Fußballmannschaft ein neues Kapitel aufgeschlagen. Nachdem die Idee im Mai geboren wurde, nahm die Entwicklung eine ungeahnte Dynamik auf. Die beiden Initiatoren Laura Hefft und Stefanie Prentki waren von dem großen Interesse selbst überrascht.

Nach intensiver Werbung in den sozialen Medien bekundeten rund zwanzig Mädchen und Damen sofort ihr Interesse. Pünktlich zur aktuellen Weltmeisterschaft wurde die Euphorie genutzt und man meldete bereits für die anstehende Saison auf dem Kleinfeld ein Damenteam an. „Eigentlich wollten wir über ein Jahr etwas aufbauen und erst in der Saison 2024/25 eine aktive Mannschaft aufs Feld schicken. Wir wurden von dem starken Zulauf selbst überrascht und werden schon zur kommenden Saison, die Mitte September beginnt, mit einem Team am offiziellen Spielbetrieb teilnehmen“, freut sich die Managerin Laura Hefft über den großen Zulauf.

Bereits vor fünf Wochen nahm man das erste Training auf. Interimstrainer David Invernot, der beim TuS Blumberg bei den Männern als Co-Trainer unter Vertrag steht, war von dem Ehrgeiz der Damen sofort angetan. „Sie sind alle voll bei der Sache und entwickeln sich schnell nach vorne. Der Trainingsbesuch ist mit zwölf bis 15 Spielerinnen immer vorbildlich“, hebt er die große Bereitschaft der Damenmannschaft hervor. „Sie nehmen im Training sofort alles auf“, stellt er einen gesunden Ehrgeiz fest. Der Großteil der Spielerinnen kommt direkt aus Blumberg. Aber auch Fußballerinnen aus Donaueschingen oder Oberbaldingen haben sich der immer gut gelaunten Truppe angeschlossen. Viel Erfahrung bringt die über 40-jährige Natascha Böttcher mit, die auch so manche Übungen übernimmt. Als langjährige Trainerin der B-Jugend des SSC Donaueschingen sammelte sie seit Jahren wertvolle Erfahrung. „Es macht mir hier riesig Spaß und ich fühle mich in dieser Truppe einfach wohl“, sieht sie sich beim TuS Blumberg gut aufgehoben. Die jüngsten Spielerinnen sind erst zwischen 14 und 15 Jahre alt. In der Spielrunde darf man allerdings erst ab dem 16. Lebensjahr eingesetzt werden.

Schon beim ersten Testspiel gegen den FV Mühlhausen waren gute Ansätze erkennbar. Bei der 0:4 Niederlage zeigte man vor allem im ersten Spielabschnitt vielversprechende Ansätze. Allerdings wurden klare Torchancen gleich reihenweise vergeben. Nach einem 0:0 Pausenstand musste man im zweiten Spielabschnitt erstes Lehrgeld bezahlen. Eine erstaunliche Kulisse von rund einhundert Zuschauer wohnten dieser Premiere bei und waren vom couragierten Auftritt der neu formierten Truppe hell begeistert. Auch die Vereinsführung mit den Vorsitzenden Marco Hörenz und Andreas Kuntz zeigt sich vom Spiel ihrer neuen Schützlinge angetan.

Für den sportlichen Leiter Andreas Prentki sind die Damen eine große Bereicherung. Mit drei gemeldeten Aktiven-Teams sowie nun der Damenelf sieht er den TuS Blumberg bestens aufgestellt.