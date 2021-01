Blumberg vor 3 Stunden

Neuer Schulverbund in Blumberg: Wie der Elternbeirat das Schlichtungsgespräch bewertet

Die Realschule und die Werkrealschule in Blumberg sollen einen Schulverbund bilden: So will es die Stadt. Der Gesamtelternbeirat bleibt auch nach einem Schlichtungsgespräch skeptisch.