Wie wichtig eine gute medizinische Versorgung und Infrastruktur sind, wissen vor allem diejenigen zu schätzen, die selbst einmal dringend darauf angewiesen waren. Einen großen Beitrag, diese Versorgung zu sichern, leistet der Notarztstandort der Malteser am Gasthaus Längehaus. Er befindet sich seit April 2021 an seinem Standort an der Landstraße 185, bei der Kreuzung nach Riedöschingen.

Nach zwei Jahren zeigt sich deutlich, dass er sich bewährt, denn die durchschnittliche Einsatzzahl liege bei knapp unter drei Einsätzen in 24 Stunden, so Daniel Hierholzer, Leiter des Rettungsdienstes und stellvertretender Bezirksgeschäftsführer der Malteser mit Sitz in Freiburg. Dabei zeige sich insgesamt eine Zunahme der Einsätze.

Standort ist perfekt

Auch wenn der Standort außerhalb der Stadt anfangs von manchen skeptisch gesehen wurde, sieht Christian Hagen, Leiter des Malteser-Standortes auf der Länge, den klaren Vorteil der Lage: „Zu unserem Einsatzgebiet gehört neben der Stadt Blumberg und ihren Ortsteilen auch das Gebiet um Geisingen, Hüfingen und Donaueschingen. Damit ist der Standort am Längehaus perfekt.“ Dazu führt Daniel Hierholzer weiter aus: „50 Prozent aller Einsätze finden im Versorgungsgebiet der Stadt Blumberg statt. Dieser Wert der Verteilung ist sehr stabil über die beiden Jahre. Gefolgt von Geisingen und dem Gebiet rund um Donaueschingen.“

Für die beiden diensthabenden Mitarbeiter ist die Wache aber mehr als nur ein Arbeitsplatz, denn während sie dort in 24-Stunden-Schichten tätig sind, ist die Wache ihr Zuhause. Dafür haben sie in dem Gebäude eine neu sanierte Wohnung mit Badezimmer, Küche und einem Aufenthaltsraum. Für die beiden Diensthabenden steht jeweils ein Zimmer zu Verfügung, das mit Bett und Schreibtisch ausgestattet ist. Die Wache ist immer von einem Notarzt und einem Notfallsanitäter besetzt.

Die Notärzte wechseln ständig und werden als Honorarärzte über die Notarztbörse vermittelt, sodass sie auch von weiter weg, wie etwa aus Frankfurt kommen. Die Notfallsanitäter hingegen sind ein festes Team der Malteser, die abwechselnd ihre Schichten hauptberuflich leisten. Sie haben mindestens eine dreijährige medizinische Ausbildung durchlaufen. Während ihrer Schicht leben diese zwei Mitarbeiter in einer Wohngemeinschaft auf Zeit. „Auch wenn das Team immer wieder ein anderes ist, klappt das Zusammenleben sehr gut“, erzählt Christian Hagen. Wenn sie keinen Einsatz haben, nutzen viele die Zeit auf der Wache für Weiterbildungen. Zu den Aufgaben gehören aber auch das Putzen der Wohnung und das Auffüllen der Materialien nach einem Einsatz. Geht dann aber der Alarm los, müssen sie tagsüber innerhalb von 60 Sekunden im Einsatzfahrzeug sitzen, nachts haben sie 90 Sekunden Zeit.

In 60 Sekunden im Fahrzeug

„Diese Ausrückzeiten können wir in der Regel gut einhalten“, so der Wachleiter. Möglich ist das, weil alle schon ihre Dienstkleidung tragen und nur noch Schuhe anziehen müssen. Bereits von der Wohnung aus wird das Garagentor geöffnet, sodass sie direkt losfahren können. Gemessen wird die Ausrückzeit ab der Alarmierung bis zum Eintreffen im Einsatzfahrzeug, wo ein Knopf betätigt wird. So kann hinterher ausgewertet werden, ob Nachbesserungsbedarf besteht.

Einen Einsatz hat das Team von der Wache am Längehaus dann, wenn ein Rettungswagen bei einem Einsatz ärztliche Unterstützung nachfordert oder wenn bereits beim Notruf klar ist, dass der Notarzt gebraucht wird, wie bei einem Herzinfarkt. Denn in dem Notarztfahrzeug, dass in der Wache bei Riedöschingen steht, befinden sich neben einer Reanimationshilfe auch Medikamente wie Betäubungsmittel, die nur von Ärzten gegeben werden dürfen.

„Der Standort hier am Längehaus ist eine Verbesserung für die Region, das hat sich in den letzten zwei Jahren gezeigt und ich denke, der Standort wird sich auch in Zukunft beweisen“, bilanziert Christian Hagen.