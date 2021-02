Das DRK lädt am Mittwoch, 24. Februar, von 15 Uhr bis 19.30 Uhr zu einem Blutspendetermin in die Blumberger Stadthalle ein. Blut spenden sei auch in Corona-Zeiten sicher. Blutspendetermine werden beim DRK „unter Kontrolle und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt“, heißt es. Um den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt.

Unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/blumberg finden alle Bürger, die Blut spenden wollen, Ihren Blutspendetermin. Bei Fragen rund um die Blutspende oder die Terminreservierung bietet das DRK die kostenfreie Service-Hotline unter 0800-11 949 11 an. Das DRK rät, nur dann zur Blutspende zu gehen, wenn sie sich gesund und fit fühlen. Menschen mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur) werden nicht zugelassen. Wer Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatte oder sich in den letzten Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss bis zur nächsten Blutspende zwei Wochen pausieren. Zusätzliche Informationen stehen auch im Internet unter www.blutspende.de/corona.