Mit dem neuen Feuerwehrgerätehaus und Vereinsheim im Neubaugebiet Sonnenplatz in Achdorf ist die Blumberger Talgemeinde für die nächsten Jahrzehnte gut aufgestellt, so Bürgermeister Markus Keller. „Ich freue mich riesig. Es ist eine hervorragende Zukunftsperspektive für die Feuerwehr, die Vereine und für die Gemeinschaft.“

Keller bedankt sich nicht nur bei den Planern und Handwerkern, sondern vor allem auch beim Land Baden-Württemberg für die großzügige finanzielle Unterstützung des 1,4 Millionen Projekts. „Wir werden die neue Unterkunft in einem entsprechenden Rahmen einweihen, sobald es die Umstände zulassen“, verspricht der Bürgermeister.

Neues Zentrum

„Die Vereine haben eine tolle neue Heimat gefunden“, betont Ortsvorsteher Hans-Peter Meß. „Leider kann das Ganze noch nicht so richtig aufblühen.“ Meß hofft, dass die Mitglieder der hier untergebrachten Landfrauen, des DRK-Ortsvereins mit dem Jugendrotkreuz sowie des Musikvereins trotz Corona bei der Stange bleiben. „Wir sind gut bedient, dafür möchte ich mich bei der Stadt Blumberg bedanken.“ Auch er hofft jetzt auf ein baldiges Einweihungsfest. „Das moderne und funktionelle Gebäude können wir mit Stolz vorzeigen“, so der Ortsvorsteher. „Das hier gibt einmal unsere neues Zentrum.“

Feuerwehr mit viel Platz

Mehr als zufrieden ist auch Abteilungskommandant Joachim Schelb. In der großzügigen Fahrzeughalle mit zwei Plätzen steht bereits das von der Blumberger Wehr übernommene LF16 und in zwei Wochen kommt der Schlauchwagen dazu. „Wir unterstützen im Ernstfall die Stadtwehr“, betont Schelb. Den 25 Aktiven und zehn Jugendfeuerwehrlern stehen außerdem ein Spindraum mit Dusche, eine Funkwerkstatt, der gesamtstädtisch genutzt wird sowie ein großer Schulungsraum und ein Lager zur Verfügung. „Wir sind vom neuen Gerätehaus aus schon zu sieben Einsätze ausgerückt“, so der Feuerwehrchef. „Man kann hier super arbeiten, das haben wir inzwischen schon gemerkt.“

Alle wollen loslegen

Ausgebremst von Corona sind auch die rund 46 Landfrauen im Tal. „Leider“, so das Führungsduo Carola Rösch und Andrea Blessing, die gerade beim Einräumen ihres Lagerraums im Erdgeschoss sind. „Wir sind sehr froh, wenn wir endlich loslegen können. Die Räumlichkeiten sind sehr schön geworden. Neben dem kleineren Sitzungsraum, können wir auch den großen Schulungsraum im Obergeschoss für unsere Zwecke nutzen.“ Ebenfalls unter dem Dach sind die Achdorfer Musiker untergebracht und fiebern dem Einsatz ihrer Instrumente entgegen. Im Erdgeschoss sind neben den Landfrauen der DRK-Ortsverein sowie der Ortsvorsteher mit einem Büro untergebracht.

Daten und Fakten

Holzständerbauweise, Treppenhaus: Stahlbeton, Fahrzeughalle: Stahlkonstruktion.

Baustart: März 2019, Bauende: September 2020.

Grundfläche Hauptgebäude, Zwischenbau und Fahrzeughalle EG: 397,40 m², Grundfläche Hauptgebäude OG: 216,80 m².

Flächen Innenraum

Fahrzeughalle: 119,50 m², Proberaum Musikverein: 96,40 m², Schulungsraum Feuerwehr: 62,50 m², Umkleide, Dusche, Lager, Flur und Technikräume Feuerwehr: 89,50m²

Heizung über Wärmepumpe.