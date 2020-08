Der jetzt eingeweihte Neubau der Kirchlichen Sozialstation in Blumberg ist ein wichtiger Pfeiler für den Sozialbereich in der Eichbergstadt. Auch in Blumberg nimmt die Zahl der älteren Menschen kontinuierlich zu, und wie sehr Angebote für den dritten Lebensabschnitt gefragt sind, zeigt die Sozialstation: Die Anfang 2017 ins Leben gerufene Tagespflege entwickelte sich zu einem festen Bestandteil, die Nachfrage war so groß, dass der Platz in den angemieteten Räumen bald zu eng wurde.

Im Zuge des Neubaus wurde die Platzzahl von bisher zwölf auf 20 erhöht. Mit der Tagespflege haben die Besucherinnen und Besucher jeden Tag eine feste Anlaufstation. Sie treffen andere Frauen und Männer, es entsteht eine Gemeinschaft, sie sitzen gemeinsam am Tisch, essen gemeinsam, und sie haben auch einen Raum um sich auszuruhen.

Die betreuten Menschen bleiben länger fit

Die so betreuten Menschen bleiben länger fit und länger gesund, es entstehen weniger Sozialkosten. Und in den Familien mit pflegenden Angehörigen werden die anderen Familienmitglieder entlastet, können selbst etwas erledigen oder ihre Akkus wieder aufladen. Zudem tut Tagespflege auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sozialstation gut. Sie erleben jeden Tag hautnah, wie ihre Betreuung ankommt.