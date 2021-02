von Conny Hahn

Die Vereinsgemeinschaft Riedöschingen ließ mit ihrem virtuellen Best-of-Programmabend die Höhepunkte der vergangenen zwei Jahrzehnte wieder aufleben. Narrenpräsident Stefan Wehrle begrüßte die Zuschauer in Reimform zum ersten Programmabend. Traditionell zogen zum Auftakt alle Narren ein und zeigten ihren Tanz „Goscht vom Randen„, dem lustige Sketche der Ministranten folgten.

Dorfgemeinschaft bietet eine abwechslungsreiches Programm

Jonas Rothermund führte in gewohnt amüsanter Weise durch das Programm und machte dabei selbst eine Wandlung vom zunächst gut rasierten Narrenrat zum Vollbartträger durch. Die Alten Herren des FC zeigten ein tolles Potpourri bekannter Schlager und Gassenhauer, bevor die Trachtengruppe anschließend einen sehr gelungenen Schwarzlicht-Tanz als Strauße aufführte. Der Tischtennisclub überwand als „Die drei Verliebten“ in Anlehnung an „Die drei Tenöre“ sogar die Gesetze der Schwerkraft und beeindruckte damit seine Herzdame schwer. Der Vereinsnachwuchs begeisterte mit Szenen aus einem Nationen übergreifenden Baustellenalltag und Seppelwaldverein und Fußballclub entführten gemeinsam auf die Reeperbahn. Die FC Damen legten mit „Spirit of the Hawk“ einen flotten Tanz aufs Parkett, bevor die Feuerwehr eine Büttenrede zur russischen Lebensphilosophie vortrug.

Auch das beliebte Dorfgeschehen fehlt nicht

Die Landfrauen präsentierten ihre vielfältigen Berufswünsche auf lustige Art und Weise. Der Musikverein brachte die Halle als „Schwarzwaldmarie“ stimmungsvoll zum Beben und die Dorfjugend landete mit ihrer Parodie als Wittfrauen einen Überraschungs-Volltreffer beim Publikum. Natürlich durfte auch das allseits beliebte Dorfgeschehen nicht fehlen, bei dem die Missgeschicke der Bewohner gehörig aufs Korn genommen wurden. Zum krönenden Abschluss sorgte der Narrenverein mit einem genialen Dialog voller Missverständnisse nochmals dafür, dass kein Auge trocken blieb. Das Video ist noch bis Aschermittwoch unter https://youtu.be/TqtDwQC-4zo zu sehen.