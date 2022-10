von Hans Herrmann

Die ausführende Firma für Garten- und Landschaftsbau Moser aus Reutlingen sieht sich im Zeitplan. Noch im nächsten Monat sollen im Werner Gerber Sportzentrum die letzten Rasenrollen verlegt werden und die Anlage im Grün erleuchten lassen.

Ab 7. November werden Rollen verlegt

Bauleiter Jens Keppler sieht die Arbeiten im Soll. „Zuletzt wurde mit der elastischen Tragschicht eine wichtige Grundlage geschaffen. In der kommenden Woche soll dieser Unterbau mit Kleber und Granulat vermischt werden. „Wenn alles normal läuft, können wir ab dem 7. November mit dem entscheidenden Schritt, der Verlegung des Kunstrasens, beginnen,“ sieht sich der gelernte Garten- und Landschaftsbauer mit seinem Team gerichtet.

Erfahrung bei Bundesligisten

Im Zeitraum von einer Woche sollen dann die einhundert auf sechs Meter langen Rollen verlegt sein. Zum Abschluss wird der Kunstrasen mit Quarzsand und einem umweltfreundlichen Korkgranulat verdichtet. Der Bauleiter und Techniker war schon bei weit über einhundert Kunstrasenbauten involviert und in Großprojekten bei Bundesligavereinen wie Bayer Leverkusen oder FC Augsburg im Einsatz.

Einen längeren Zeitraum werden noch die aufwendigen Außenarbeiten in Anspruch nehmen.“ Pflasterungen, die zum Teil schon installiert worden sind, sowie umfangreiche Humusarbeiten sind noch zu bewältigen“, teilt der Bauleiter mit.

Auch für den stellvertretenden Bauamtsleiter, Heiko Müller, der diesen Millionenauftrag betreut, sind die Arbeiten auf dem Laufenden. „Zuletzt wurde die Tragschicht inklusive der Nivellierschicht für das Kunstrasenspielfeld fertiggestellt. Seit dieser Woche wird der umlaufende Randbereich gepflastert und die dynamische Tragschicht eingebaut.

Gartenarbeiten starten nächste Woche

Ab kommender Woche soll mit den Garten- und Landschaftsbauarbeiten zwischen Funktionalgebäude und Kunstrasenplatz sowie den Geländeangleichungen um das Spielfeld herum begonnen werden“, teilt er mit.

Sofern das Wetter mitspielt, sollten für ihn die Baumaßnahmen weitestgehend in diesem Jahr abschlossen werden. Auch die Lieferzeiten hielten sich für ihn in Grenzen. Dazu soll die Installation der auf LED umgestellten Flutlichtanlage zeitnah in Angriff genommen werden.

Die Kosten Auf Grund enormer Preissteigerungen sind die Baukosten des Kunstrasen inklusive Außenanlage bereits in den Vorplanungen auf 1,2 Millionen Euro gestiegen. 120.000 Euro Landessportförderung, 100.000 Euro Eigenanteil vom TuS sowie eine Ausgleichsstocks-Förderung von 400.000 Euro fließen in das Generationenprojekt ein.

Auch der zuständige Architekt Wolfram Böhler vom gleichnamigen Konstanzer Planungsbüro sieht im Ablaufplan nur wenig Probleme. Für ihn ist eine fachmännische Pflege im Anschluss eine ganz wichtige Maßnahme. Für den Blumberger Bauamtsleiter Uwe Veit ist dieser Komplex eine Planung für die nächste Generation. Aufgrund der Maßnahmen im Außenbereich soll der Spielbetrieb auf dem Kunstrasen erst nach der Winterpause aufgenommen werden.

Symbolischer Parzellenverkauf startet

Marco Hörenz, Vorsitzender des TuS Blumberg, will den Eigenanteil des Vereins in Höhe von 100.000 Euro zeitnah mit einem symbolischen Parzellenverkauf auf den Weg bringen. „Das neue Spielfeld soll allen örtlichen Fußballvereine zur Verfügung stehen“, betont Bürgermeister Markus Keller.