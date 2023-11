Die Jugendabteilung des TuS Blumberg kann aktuell auf einen großen Fundus von knapp 170 Nachwuchskickern bauen. Jugendleiter Marcus Reifenstahl stellt einen erfreulichen Zulauf fest. Nachdem sich seine Abteilung in den vergangenen Jahren deutlich stabilisierte, zieht auch der neue Kunstrasenplatz mit seinen optimalen Trainingsmöglichkeiten immer mehr Kinder zum Fußballsport.

Mit insgesamt 22 Trainern und Betreuern stellt der Jugendleiter eine ansteigende Zahl von ehrenamtlichen Kräften fest. Allein beim jüngsten Fußballsamen, den Bambini, bei denen rund 30 Fußballknirpse ihre ersten Versuche starten, sind mit Hartmut Pfalzgraf, Torsten Mittelstädt, Stefan Geisser, Markus Reichmann, Markus Blanco und Christoph Knöpfle sechs freiwillige Helfer im Einsatz.

Mit ebenfalls rund 30 Minikickern bestimmen im Training und bei den F-Jugend-Spieltagen mit Andreas Fritz, Tobias Erates, Heiko Bux und Sait Öztürk vier Übungsleiter das Geschehen. Bei den E-Junioren sind gleich drei Mannschaften gemeldet. Die E1 in der Punkterunde sowie zwei weitere Teams bei Verbandsspieltagen ohne Wertungen jagen regelmäßig dem Ball hinterher. Deniz Gülsahin, Valon Hoti und Marcus Reifenstahl bilden das Trainertrio. Gut in Schuss präsentiert sich der D-Jugend-Jahrgang, wo zwei Teams am Spielbetrieb teilnehmen. Die D1 befindet sich in ihrer Kreisliga 2 mitten im Meisterschaftsrennen und ist aktuell auf dem zweiten Rang platziert. Das Trainerquartett mit Nico Seitz, Patrick Zimmermann, Nikolaj Braun und Stefan Knöpfle sieht die Teams auf einem guten Weg.

Das derzeitige Aushängeschild sind die C-Junioren. Sie zeigen sich als Tabellenführer von ihrer besten Seite. Zuletzt wurde im Spitzenspiel der Kreisliga A der unmittelbare Verfolger, Geisingen, mit 4:0 Toren geschlagen. Chefcoach Guido Klein, der von Pascal Zenner und Nenad Davidovic unterstützt wird, sieht seine talentierte Truppe auf Meisterschaftskurs. Bei der B-Jugend geht es ebenfalls aufwärts. Die Kicker vom Trainerduo Bülent Arican und Ebebekir Özdemir sind nach zuletzt guten Ergebnissen in der Kreisliga 2 im Mittelfeld platziert. Vakant ist ein Team der A-Junioren. Man will in den kommenden Jahren gezielt darauf hinarbeiten, diese wichtige Altersgruppe wieder zu besetzten.

Für den Jugendleiter Marcus Reifenstahl zeigt die Leistungskurve bei seinen Mannschaften klar nach oben. „Neben dem allgemeinen Trainingsbetrieb arbeiten wir aktuell an einem neuen Konzept für die Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen. Bei dem langjährigen Verbands- und Stützpunkttrainer Martin Roth finden wir hier im Konzeptionellen, aber auch in der wöchentlichen Trainingsarbeit wertvolle Unterstützung“, blickt er zuversichtlich nach vorne. „Der Zulauf in unseren Jugendmannschaften ist ungebrochen. Dazu trägt auch der allgemeine Aufschwung im TuS Blumberg bei. Mittelfristig möchten wir dieses Wachstum nutzen, um das sportliche Niveau in unseren Teams zu stabilisieren und weiter anzuheben“, so Reifenstahl.

Gute Chancen rechnet man sich auch bei den anstehenden Hallen-Bezirksmeisterschaften Schwarzwald aus. Nach den Freifeld-Vorrundenspielen, bei denen Mitte November die Vorrunden beendet werden, geht es nahtlos mit dem Fußballspektakel in verschiedenen Hallen weiter. Vor allem bei den D-und C-Jugend-Jahrgängen rechnet man sich mehr als nur einen Achtungserfolg aus. Die E-Junioren werden sich bereits am Samstag, 18. November, gleich mit zwei Mannschaften in der Sporthalle in Löffingen präsentieren.