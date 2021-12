Blumberg vor 2 Stunden

Nach Zerstörung durch den Wutbagger: Blumberger Wohnkomplex in der Vogtgasse soll im Frühjahr einzugsbereit sein

Es war eine Tat, mit der so niemand gerechnet hatte. Als Matija P. im Juli mit einem Bagger in der Vogtgasse wütet, richtet er ordentlich Schaden an. Zumindest was die Gebäude betrifft, zeigt sich nun ein Licht am Ende des Tunnels.