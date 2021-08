Zwei Wochen ist es her, dass ein Baggerfahrer in Blumberg einen neuen Wohnkomplex stark beschädigt hat. Die Baufirma hat sich beim Bauherrn entschuldigt, der Bauherr aus Berlin sucht dringend Baufirmen für die Instandsetzung.

An dem Wohnkomplex in der Blumberger Vogtgasse hängen noch die Balkone, die der wütende Baggerfahrer am 28. Juli heruntergedrückt hat. Die betroffenen Baufirma hat sich unterdessen bei dem Berliner Bauherrn Ingo Fangerow entschuldigt und in Aussicht