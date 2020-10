von Simon Bäurer

Der Musikverein Achdorf veranstaltet am Sonntag, 25. Oktober, ein Freiluftkonzert. Um diesen Musikreigen einer großen Anzahl der Bevölkerung zu präsentieren, bieten die Mitglieder der Blasmusikkapelle zwei Termine an diesem Sonntag an. Um 11 Uhr spielen die Musiker zunächst in Opferdingen in der Schloßstraße auf der Fläche des Hofes der Familien Bruder/Engesser/Keller.

Zweiter Auftritt

Um 14 Uhr findet dann der zweite Auftritt in Achdorf im Bereich „Haus des Gastes“ statt. Ein Konzert dauert rund eine Stunde, in welcher die Musikusse ihre Freunde und Gönner des Musikvereins Achdorf unterhalten möchten. Bei beiden Auftritten wird das gleiche Programm dargeboten.

Achdorf Musikverein Achdorf probt erstmals wieder gemeinsam: unter freiem Himmel Das könnte Sie auch interessieren

Seit der Wiederaufnahme des Probenbetriebes im Juli (wir berichteten) bereiten sich die Musikerinnen und Musiker unter anderem auf dieses Ereignis vor. Die Liedauswahl verspricht einen konzertanten Hörgenuss mit anspruchsvollen und ansprechenden Musikstücken. Für die Zuhörer werden in ausreichendem Abstand Stühle sowie Bänke für Familien aufgestellt.

Bewirtung to go

Nach dem Auftritt bieten die Musiker eine Bewirtung „to-go“ an. Die Gäste haben die Möglichkeit etwas Leckeres vom Grill sowie Kaffee und Kuchen verpackt mit nach Hause zu nehmen. Die Aktiven freuen sich bereits auf dieses Konzert.