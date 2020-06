von Conny Hahn

Mit einer Apfelsine hat er einst ihr Herz erobert: Irmgard und Manfred Kursch aus Riedöschingen feiern nach 60 Ehejahren ihre Diamantene Hochzeit.

Schon in ihrer Jugend waren die Beiden von der Narretei besonders angetan. Die Fastnacht war es dann auch, die Irmgard und Manfred Kursch einander näher brachte. Sie war mit damals 17 Jahren als Hauswirtschafterin in Stellung in einem Haushalt in Pforzheim und gerade auf Heimatbesuch in Riedöschingen.

Er kam als Flüchtling aus Ostpreußen, sie war auswärts Hauswirtschafterin

Er war als ostpreußischer Flüchtling nach Riedöschingen gekommen. Irmgard fuhr beim Fastnachtsumzug durch das Dorf auf dem Prinzenwagen mit und bekam von einer Hexe eine Apfelsine geschenkt. Beim anschließenden Tanz im ehemaligen Gasthaus Hegauer Hof entlarvte sich die Hexe und die Beiden lernten sich näher kennen.

Nach einer Zeit mit regem Briefwechsel zwischen Riedöschingen und Pforzheim kam Irmgard ganz zurück in ihr Heimatdorf. Da ihre Eltern sehr streng waren, musste Manfred sie immer heimlich besuchen und über das Dachfenster einsteigen. Beide erinnern sich noch gerne schmunzelnd an diese Zeit des Fensterlns zurück, auf die 1959 auch ihre erste Tochter Conny folgte, bevor das Paar im Jahr darauf am 4. Juni schließlich im Kloster Birnau am Bodensee den Bund der Ehe geschlossen hat.

Die folgenden Jahre waren von Höhen und Tiefen geprägt. 1964 wurde ihr Sohn Andreas geboren, der jedoch bereits mit knapp drei Jahren verstarb und eine traurige Zeit für die Familie einläutete. Mit ihrer zweiten Tochter Heike erhielt Conny dann 1975 ganz unverhofft noch ein kleines Schwesterlein.

Es folgten viele arbeitsreiche Jahre, in denen Manfred Kursch beruflich als Kraftfahrer und in seiner Freizeit sportlich mit Jagen und Segelfliegen aktiv war, während Irmgard Kursch sich um das Haus und die beiden Töchter kümmerte. Die gemeinsamen Familienurlaube sind Beiden immer noch in bester Erinnerung. Eine anstrengende Zeit galt es für das Paar nochmals zu meistern, als Manfred Kursch 1995 einen schweren Arbeitsunfall hatte und Irmgard Kursch sowohl ihre Eltern als auch ihre Schwiegereltern pflegte.

Heute erfreuen sie sich an ihren zwei Töchtern, Schwiegersohn Luis sowie den drei Enkelkindern Miguel, Melina und Mia. Gefeiert wurde zum Ehrentag aufgrund der aktuellen Situation im kleinsten Familienkreis zu Hause. Bei den Erzählungen über die vergangenen 60 Jahre haben alle viel gelacht und es war den Jubilaren anzumerken, dass Humor neben Toleranz und viel Geduld die Beiden über all die Jahre zusammengehalten und ihre Ehe gestärkt hat.