Am Dienstagnachmittag war am Bahnhof Blumberg-Zollhaus eine Menge los. Danyal Bayaz, der Finanzminister Baden-Württembergs, wurde im Rahmen seiner Sommertour durchs „Ländle“ erwartet. Von Blumbergs Bürgermeister Markus Keller, Landrat Martin Kistler aus Waldshut, Martina Braun, Landtagsabgeordnete der Grünen für den Wahlkreis Villingen-Schwenningen und Niklas Nüssle, Landtagsabgeordneter der Grünen für den Wahlkreis Waldshut-Rheinfelden wurde er am Bahnhof in Empfang genommen.

Bürgermeister Markus Keller überreichte ihm als Präsent einen Wanderrucksack. Bei seinem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Blumberg schrieb Bayaz unter anderem, dass er sich in die Landschaft der Region „verguckt“ habe, wie er später verriet. Eben diese Landschaft konnten er und über 150 Teilnehmer bei einer Fahrt mit der Sauschwänzlebahn von Zollhaus nach Weizen und zurück bestaunen.

Unterwegs begrüßte der Landesfinanzminister die Fahrgäste mit einer kleinen Ansprache per Jahrzehnte alter Technik über einen Telefonhörer, der seine Worte über Lautsprecher in alle Wagen übertrug. Darin lobte er den positiven Unternehmergeist im Land, äußerte sich aber auch selbstkritisch.

Die Fahrt symbolisiere ideal, wie man das Alte mit dem Neuen verknüpfen kann. Für ihn sei dabei auch der Klimaschutz ein wichtiger Punkt, denn „Klimaschutz ist Heimatschutz“, so Bayaz. Während der Fahrt nutzte er die Gelegenheit, mit vielen Menschen im Zug direkt ins Gespräch zu kommen, was von den Fahrgästen sehr positiv aufgenommen wurde.

Dabei fiel ihm eine Sache besonders auf: „Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die meckern nicht. Sie wollen Lösungen finden und anpacken, diese Mentalität gefällt mir.“ Bei der Veranstaltung kamen vor allem Unternehmer auf ihn zu, mit unterschiedlichen Anliegen. Zurzeit beschäftigen diese unter anderem der Fachkräftemangel und der hohe Bürokratieaufwand. Die gesammelten Eindrücke nehme Bayaz mit. Für ihn sei solch eine Veranstaltung eine gute Möglichkeit, persönlich mit den Menschen zu reden.

Am Bahnhof in Weizen wurden der Landesfinanzminister und die weiteren im Zug befindlichen Fahrgäste von Stühlingens Bürgermeister Joachim Burger begrüßt. Dort gab es auch einen Imbiss, bei dem sich die Gäste noch einmal angeregt austauschten. Danyal Bayaz und Niklas Nüssle nutzten bei diesem Halt die Gelegenheit, einen Blick in den Führerstand der Lokomotive zu werfen.

Vor der Abfahrt des Zuges entfernten die beiden noch zwei Hemmschuhe von den Gleisen, um so symbolisch zu zeigen, dass sich die gesamte Strecke der Bahnbetriebe Blumberg auf einem guten Weg befindet, denn bereits ab Dezember dieses Jahres verkehren zusätzliche Nahverkehrszüge zwischen Stühlingen und Waldshut. Die Idee für die Fahrt kam aus dem Finanzministerium. Für Danyal Bayaz war es die erste Fahrt mit der Sauschwänzlebahn. Organisiert wurde sie von den Kreisverbänden der Grünen in den Bereichen Schwarzwald-Baar und Waldshut.

Auf seiner Sommertour besuchte der Landesfinanzminister am Dienstag Ravensburg und Immenstaad, in den folgenden Tagen macht er unter anderem noch in Tuttlingen, Baden-Baden und Gutach Halt.