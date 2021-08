Blumberg vor 2 Stunden

Mega-Transport um die halbe Welt: Blumberger Firma liefert eine Maschine nach China, die das größte Frachtflugzeug der Welt ausfüllt

Was im Flugzeugbau Standard ist, will ein chinesisches Unternehmen jetzt für Schienenfahrzeuge nutzen: leichte, stabile Faserverbundstoffe statt schwerem Stahl. Die Firma Teubert in Blumberg hat die Produktionsmaschine dazu konstruiert und gebaut – und fliegt die 90-Tonnen-Fracht jetzt nach China.