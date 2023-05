In den späten Abendstunden des Dienstags, etwa bis 23.30 Uhr, sind laut Mitteilung der Polizei unbekannte Täter gewaltsam in die an der Waldshuter Straße gelegene Kapelle Maria Heimsuchung in Blumberg-Zollhaus eingedrungen.

In der Kapelle traten die Unbekannten die Tür zur Sakristei auf und beschädigten dabei Tür und Zarge. Es entstand rund 500 Euro Schaden. Nach erster Einschätzung haben die Eindringlinge nichts entwendet.

Die Polizei Blumberg ermittelt und bittet unter der Nummer 07702/41066 um sachdienliche Hinweise.