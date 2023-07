Seit Montag ist der weltbekannte Straßenmaler Nikolaj Arndt bei der Entstehung seines überdimensionalen Drei-D-Bilds in der Stadtmitte auf dem Marktplatz zu bewundern. Mit zehn auf sechs Metern Größe auf dem Asphalt sowie einer Rückwand von sechs auf vier Metern lässt er im Rahmen des Street-Art-Festivals ein „Mammut in Eis“ entstehen.

Täglich von 9 bis fast 20 Uhr versinkt der international anerkannte Künstler in seiner Arbeit. Mit seinem Motiv „Mammut in Eis“ sorgt er für große Bewunderung. Seit vielen Jahren ist der Ausnahmekünstler mit russischen Wurzeln im hessischem Marburg beheimatet und ist dort als diplomierter Kunstlehrer in der von seiner Frau Arina geleiteten Kunstschule beschäftigt. Seine ganz Liebe gehört aber der Straßenmalerei und er wurde schon in die ganze Welt eingeladen.

Künstler pflegen Freundschaften

In Blumberg ist er seit 2013 Stammgast und sorgt mit seinen Werken immer für große Begeisterung. „In Blumberg fühle ich mich wie zu Hause. Hier treffe ich viele befreundeten Künstler und pflege Freundschaften. Sie kommen aus der ganzen Welt“, freut er sich auf ein Wiedersehen. Seine Drei-D-Bilder, die von einer ganz besonderen Ausstrahlung charakterisiert sind, rufen immer wieder großes Erstaunen. „Ich male, seit ich denken kann und mir war schon als Kind klar, dass ich diesen Weg mit der bildenden Kunst einschlagen werde“, plaudert er. In diesem Jahr werden wieder seine ganz Familie und Freunde in Blumberg anreisen und das auch für ihn einmalige Street-Art-Festival genießen. Neben weiteren Künstlergrößen ist er einer der Garanten, dass sich das Street-Art-Festival zu einem internationalen, anerkannten Event entwickelte. „Hier herrscht eine freundliche Atmosphäre und die Künstler fühlen sich bestens aufgehoben“, lobt er die Gastfreundschaft.

Wenn sich am Samstag und Sonntag, 8./9. Juli, die Festmeile öffnet, werden die Besucher wieder in Scharen strömen. Mit zuletzt immer über 20.000 Besuchern etablierte sich das Street-Art-Festival zu einer Leuchtturmveranstaltung, welche ihresgleichen sucht. Blumberg zeigt sich mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm, bei dem auf der Straße und der Festbühne im Stadtzentrum viele weitere Angebote und Aktionen erlebt werden können, von seiner besten Seite. Zahlreiche Blumberger Vereine bieten mit ihrem Speise- und Getränkeangebot einen weiteren Service.

Das Programm kann sich sehen lassen: Auf der Straße werden sich weitere Künstler mit attraktiven Vorstellungen präsentieren. Dazu gehören der weltbekannte Zirkuskünstler Darwin Pimentel aus Venezuela, der schon bei vielen Galas oder Varietés zu bewundern war, der Seifenblasenkünstler Manuel Maier aus Freiburg, der mit seinen Seifenblasen nicht nur den Himmel verschönert und die Frauenshow „Hoop Hoop Boom“ mit erstaunlichen Hula-Hoop-Techniken. Ein musikalischer Leckerbissen wird am Samstagabend ab 20 Uhr mit dem Picknickkonzert der Phil Collins & Genesis Tribute-Band „Phil it“ zu hören sein.

Auf der Festbühne zeigt am Samstag ab 13 Uhr der international etablierte Football-Freestyler, Patrick Bäurer aus Hondingen im Duett mit seiner Partnerin Aguska seine spektakulären Ballkünste. Am Sonntag machen um 13 Uhr die Tänzerinnen von „High Definition“ aus Riedböhringen den Auftakt. Um 14 Uhr geht es dann mit der Gesangsschule Bettina Kuhn mit „Wege der Stimmen“ weiter. Ab 16 Uhr wird Matthias Preißler mit unglaublichen Jongliereinlagen das Publikum verzaubern. Zeitnah findet auch die Prämierung für die teilnehmenden Kindergärten statt. Ab 18 Uhr stehen die Auszeichnungen mit den Publikumspreisen auf dem Programm.