von Conny Hahn

Malena Schwenk aus Hondingen ist stolze Siegerin der 8. Jugendkunstbiennale 2021 der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Die Jugendkunstbiennale zum Thema „Neue Medien“ in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg förderte Jugendliche im Bereich digitaler Bildgestaltung und forderte Schüler heraus, ihr Können und Talent in der digitalen Bildbearbeitung zu beweisen.

Malena Schwenk aus Hondingen überzeugte die Jury unter 215 Teilnehmern am meisten und errang den ersten Platz. Bild: Malena Schwenk | Bild: Malena Schwenk

Bei der nunmehr achten Auflage mit Landes-Kultusministerin Theresa Schopper als Schirmherrin war das Zusammenspiel von Fotografie, Kreativität und technischem Geschick gefragt. Dabei gab es drei Kategorien, zu denen kreative Ideen gestaltet werden konnten: „Sparen und Wünsche erfüllen“, „Durch einen gesunden Boden fließt reines Wasser“ und „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“. 215 Teilnehmer nahmen die Herausforderung an und reichten insgesamt 307 Beiträge ein, die von einer dreiköpfigen Jury um den Leiter und Organisator Prof. Michael Hoyer der Hochschule Furtwangen anhand der Kriterien Bildidee, technische Realisierung und künstlerischer Aspekt beurteilt wurden.

In der Kategorie „Sparen und Wünsche erfüllen“ gelang Malena Schwenk, Tochter des Hondinger Ortsvorstehers Rolf Schwenk, die das Fürstenberg-Gymnasium in Donaueschingen besucht, der Sprung auf den obersten Treppchenplatz. Ihr Bild mit dem Titel „Pecunia“ überzeugte die Jury und sicherte ihr ein I-Pad Pro als ersten Preis. Die Bilder sind für die nächsten zwei Wochen in den Räumen der Kreissparkasse Rottweil ausgestellt, deren Vorstandsvorsitzender Matthäus Reiser die Preisträger in einer Online-Preisverleihung lobte und auszeichnete. Diese ist über YouTube einzusehen: https://www.youtube.com/watch?v=3BUvuyJOTzs