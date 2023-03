„Wir sind überwältigt von der vielfältigen Spendenbereitschaft und Unterstützung“, berichtet Tanja Gleichauf stolz am Ende des Sponsorenfestes der Kinderfeuerwehr Löschzwerge Fützen. Doch was war der Anlass für dieses außergewöhnliche Fest am vergangenen Freitag im Feuerwehrhaus Blumberg?

Die im Jahr 2011 bestehende Kinderfeuerwehr Löschzwerge möchte ein eigenes kleines Löschfahrzeug beschaffen, erzählt Tanja Gleichauf in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Ziel dieses Projektes sei es, mit einer kindgerechten feuerwehrtechnischen Ausrüstung reale Kleinlöschübungen anbieten zu können, so die Leiterin der Kinderfeuerwehr. „Die Kleinen sollen löschen wie die Großen“, ergänzt die leidenschaftliche Feuerwehrfrau.

Weiterhin solle das kleine Feuerwehrfahrzeug den nötigen Platz bieten, um alle Übungsmaterialien der Löschzwerge zu verstauen, so Gleichauf weiter. Ein weiterer Pluspunkt des neuen Fahrzeugs sei sicherlich, dass dieses eine Begeisterung für das Ehrenamt beim jüngsten Feuerwehrnachwuchs auslösen könne, so Abteilungskommandant Patrick Gleichauf. Schließlich leiste die Kinderfeuerwehr einen enormen Beitrag zur Nachwuchsgewinnung für die aktiven Feuerwehrkameraden. Mit dem neuen Mini-Löschfahrzeug könne die Brandschutzerziehung und -aufklärung weiter gefördert werden, ist sich das Feuerwehr-Ehepaar sicher.

Um das geplante Projekt in die Tat umzusetzen, hat sich die Kinderfeuerwehr im vergangenen Jahr beim Vereinswettbewerb der Sparkasse Schwarzwald-Baar und des SÜDKURIER (wir berichteten) beworben. Bei der Preisverleihung konnten sich die Löschzwerge über den mit 1500 Euro dotierten Jurypreis sowie weitere 500 Euro durch das Leservoting freuen.

Um die für das Herzensprojekt benötigte Summe von rund 10.000 Euro zu erreichen, machte sich die aktuell 22 Kinder starke Kinderfeuerwehr auf die Suche nach Sponsoren, die für das kleine Feuerwehrfahrzeug spenden möchten. Nach einer erfolgreichen Vorstellung des Projektes bei einzelnen Firmen, Geschäftstreibenden und Privatpersonen erklärten sich bislang 30 Sponsoren bereit, das Projekt in Form von Geld- oder Sachspenden zu fördern. Ein Beispiel sei hierbei eine Schlüsselanhänger-Aktion, berichtet Tanja Gleichauf. Die von Hand gefertigten kleinen Schlüsselanhänger mit dem Logo der Kinderfeuerwehr wurden gegen eine Spende angeboten und der Erlös ging dabei vollends an die Kinderfeuerwehr, so Gleichauf. Um ihre Dankbarkeit ausdrücken, veranstaltete die Kinderfeuerwehr das Sponsorenfest, bei dem auch Bürgermeisterstellvertreter Matthias Fischer und die Vertreter der Sponsoren sowie die Eltern des Feuerwehrnachwuchses anwesend waren. Nach der Vorstellung des Projektes in einem offiziellen Rahmen konnten sich die Kinder an einem Kreativstand ihr eigenes Feuerwehrfahrzeug aus Wellpappe zusammenbauen. Weiterhin bestand die Möglichkeit, die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr auf dem Außengelände zu besichtigen.

Ein weiterer großer Schritt

Ein Infostand der Jugendfeuerwehr gab Einblicke in deren Arbeit und ein Foodtruck mit warmen Speisen sorgte für das leibliche Wohl der Gäste. Das Sponsorenfest sei ein weiterer großer Schritt in Richtung der Realisierung des Projektes eines eigenen kleinen Löschfahrzeugs, freuen sich Tanja und Patrick Gleichauf.