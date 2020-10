An der Grund- und Werkrealschule Blumberg wurde eine Lehrkraft der Grundschule positiv auf Corona getestet, teilte Bürgermeister Markus Keller am Donnerstag mit. Die Folgen sind gravierend: Neben einer weiteren Klasse, die jetzt bis einschließlich Freitag, 6. November, in Quarantäne muss, müssen mit einer Ausnahme auch sämtliche anderen Lehrkräfte der Grundschule in Quarantäne, weil sie Kontakt hatten. Davon nicht betroffen ist die kommissarische Schulleiterin Laila Siebel, sagte der Bürgermeister.

Zweiter Fall an dieser Schule

Es ist der zweite bestätigte Fall an dieser Grundschule. Am 20. Oktober hatte ein Schüler einen positiven Test-Befund erhalten. Seine Klasse befindet sich noch in Quarantäne.

Für alle Klassen, die von der Quarantäne nicht betroffen sind, bedeutet dies nach Aussage des Bürgermeisters, dass der nach den Herbstferien diese Woche am Montag wieder beginnende Unterricht nach derzeitigem Stand „nicht mehr aufrecht erhalten werden“ könne, so Keller.

Die kommissarische Schulleiterin Laila Siebel sei deshalb mit dem Staatlichen Schulamt in Kontakt, um eine Lösung zu erarbeiten. Denn für die Eltern, deren Kinder nicht in häusliche Quarantäne müssten, sei es schwierig, weil sie ihre Kinder ohne eine Regelung für einen Unterricht oder eine Betreuung nicht zur Schule schicken könnten. Eine Option, so der Bürgermeister, könne darin bestehen, die Ganztagsbetreuung mit einzubinden. Ziel müsse es sein, so viel Zeit wie möglich abzudecken.“

Für eine Klasse endet die Quarantäne bald

Die vierte Klasse, die sich noch wegen eines covid19-positiv getesteten Schülers derzeit noch in Quarantäne befinde, könnte, ebenso wie der Lehrer, ab Mittwoch wieder zum Unterricht erscheinen.

Die Eltern der jetzt betroffenen Schulklasse werden alle informiert, dass ihre Kinder zum Abstrich für den Corona-Test müssten, betonte der Bürgermeister. Auch die Eltern aller anderen Klassen „werden informiert über den Fall und es für die jeweilige Klasse am Montag weitergeht.“