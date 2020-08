von Roland Sigwart

Besser geht kaum: Ideale Wetter- und Temperaturbedingungen herrschten am Wochenende beim Open-Air-Kino im Blumberger Freibad, wo die Besucher am Freitag- und auch am Samstagabend einen wunderbar lauschigen Sommerfilmabend genießen konnten. Während am Freitag rund 50 Besucher ins Panoramabad pilgerten, waren es am Samstag schon rund 100 Gäste. Maximal 200 Besucher wären möglich gewesen. Auf alle Fälle erlebten diejenigen, die da waren, zwei rundum stimmungsvolle Kinosommerabende in freier Natur, während denjenigen, die das Open-Air verpassten, eine tolle Veranstaltung durch die Lappen ging.

Die Großleinwand hinter dem Nichtschwimmerbecken, die Gäste coronaonform mit Sicherheitsabstand verteilt auf Stufen: So ging das Blumberger Open-Air-Kino über die Bühne. | Bild: Roland Sigwart

Denn neben dem einmaligen Filmerlebnis konnten die Zuschauer beim Blumberger Freibad-Kino auch jede Menge besonderer Zugaben genießen, die es so nur bei einer Veranstaltung unter freiem Himmel geben kann: eine tolle Panoramasicht auf das nächtliche Blumberg, einen sternenklarer Nachthimmel mit – wenn man etwas Glück hatte – Sternschnuppen oder auch flatternde Fledermäuse in der Abenddämmerung.

Im Gras liegend und unter wärmenden Decken machten es sich beim Blumberg Open-Air-Kino diese beiden jungen Damen vor der Großleinwand gemütlich. | Bild: Roland Sigwart

Die Besucher machte es sich auch auf der Liegewiese auf mitgebrachten Decken gemütlich und schlürften kühle Getränke, egal ob mit oder ohne Alkohol. Leckere Knabbersnacks oder das obligatorische Popkorn machten das Blumberger Kinoerlebnis perfekt. Während am Freitag der dritte Teil der Bad-Boys-Reihe mit Will Smith und Martin Lawrence „Bad Boys for Life“ lief, war einen Tag später am Samstag der Film „Nightlife“ mit Hauptdarsteller Elyas MBarek als Berliner Barkeeper „Milo“ angesagt.

Wenn sich die Leinwand im Schwimmbecken spiegelt und die Silouetten der Gäste ins Kinobild verschwimmen – dann ist im Blumberger Panoramabad wieder Open-Air-Kino angesagt. | Bild: Roland Sigwart

Die große Kinoleinwand hatten die Verantwortlichen hinter das Nichtschwimmerbecken platziert, sodass die Zuschauer gleichzeitig das tolle Panorama von Blumberg in Augenschein nehmen konnten. Zwischen Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken verteilten sich die Besucher coronaconform grüppchenweise und mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand auf den zahlreich bereitgestellten Stühlen. Alle, die es sich ein Stück weiter oben auf dem gegenüberliegenden Hang Richtung Wald gemütlich gemacht hatten, konnten die ganze Freiluft-Kinoatmosphäre im Bad auch aus noch beeindruckenderem, erhöhten Standpunkt genießen.