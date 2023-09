Die Getreide- und Heuernte ist für dieses Jahr größtenteils abgeschlossen. Der SÜDKURIER besuchte drei landwirtschaftliche Betriebe und wollte wissen, wie zufrieden die Landwirte mit der ausgefallenen Ernte sind.

Opferdingen: Für Markus Keller waren die Getreideerträge in diesem Jahr gut. Allerdings seien Ertragsunterschiede in den verschiedenen Weizensorten zu erkennen, so der Vorsitzende des Stadtverbands des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV). „Der Strohertrag war überdurchschnittlich hoch“, so Markus Keller. Bezüglich der Grasernte zeigt sich Keller nur bedingt zufrieden. Durch das zu nasse und kalte Frühjahr und den dadurch verzögerten ersten Schnitt sei die Menge an Grünfutter zwar sehr hoch gewesen, allerdings habe das Futter auch nicht die beste Qualität, so der Milchviehbauer. Durch eine zu geringe Sonneneinstrahlung habe das Grünfutter nicht genügend Energie, um die Milchleistung zu erhöhen, erklärt er weiter.

Der zweite Schnitt hätte dann unter der Trockenheit gelitten, wodurch die Ausbeute an Grünfutter deutlich geringer ausfiel, bemängelt Keller. „Wir hoffen auf einen guten dritten Schnitt.“, so Markus Keller. Der Regen der letzten Tage war äußerst notwendig, ist sich der Landwirt sicher. In Opferdingen habe es innerhalb einer Woche 60 Liter geregnet. Das in diesen Tagen sonnige und warme Wetter könne nun für einen guten Ertrag an Grünfutter für den dritten Schnitt sorgen.

Auch wenn der Landwirt immer einen gewissen Teil an Grünland für die Weideflächen für seine Rinder vorhalten müsse, werde das Futter über den Winter reichen, zeigt sich der Landwirt zufrieden. „Im letzten Jahr mussten wir zusätzlich Futter ankaufen“, erinnert sich Markus Keller. Ausblickend auf die noch ausstehende und abschließende Maisernte rechnet der Milchviehhalter mit ordentlichen Erträgen. Trotz des späteren Säens habe sich der Mais gut entwickelt, so Keller abschließend.