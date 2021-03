Die Teilnahme an der Landtagswahl am Sonntag ist Pflicht für jeden Bürger. Mit der Wahl kann jeder Einfluss nehmen, wie sich der nächste baden-württembergische Landtag zusammensetzt und damit auch, welche Politik die künftige Landesregierung macht. Und die Entscheidungen in Stuttgart betreffen auch die Eichbergstadt. Sei es bei der Bildungspolitik mit dem dringend notwendigen Ausbau der Digitalisierung für die Schulen, in der Wirtschaft und Energiepolitik mit der Diskussion über den Verbrennungsmotor, der zum Beispiel Blumbergs größten Arbeitgeber betrifft, beim Klimawandel mit dem angestrebten Ausbau der Windenergie. Ganz zuvorderst aber geht es auch darum, wie das Land den Kampf gegen die Corona-Pandemie erfolgreich gestalten will. Die Entscheidungen betreffen jeden Einzelnen, jede Familie, jedes Geschäft und fast jeden Betrieb. Blumberg hat vom Land mehrfach profitiert, bei Zuschüssen für kommunale Vorhaben. Ein ganz markantes Beispiel sind die Zuschüsse für den Breitbandausbau im Achdorfer Tal, wo die Eigentümer dank Bund und Land sogar den Glasfaser-Anschluss bis in das Haus erhalten haben.

http://bernhard.lutz@suedkurier.de