Bei den Landfrauen Hondingen ist in diesem Sommer einiges geboten. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, konnten die Frauen bei einem lustigen Abenteuer-Minigolf-Turnier in Bad Dürrheim ihre Geschicklichkeit mit dem Minigolf-Schläger unter Beweis stellen. So mancher Ball landete unter viel Gelächter statt im Ziel knapp daneben im Sandbunker oder im Bach.

Der Jahresausflug führte die agilen Landfrauen zu einer Besichtigung der Paprikaplantage der Reichenauer Gärtnersiedlung in Beuren bei Singen. Dort erfuhren sie von Alexander Seitz alles über Anbau, Aufzucht, Pflege und Ernte von Paprika, Auberginen und Gurken im 13 Hektar großen Glashaus. Nach dem Mittagessen besuchten die Frauen dann das Archäologische Hegaumuseum im Schloss Singen und bekamen dort bei einer Führung einen Einblick in die Zeit der Kelten in der Gegend. Den Ausklang des lehrreichen Tages begingen die Frauen dann bei Eis oder Kaffee in der Singener Innenstadt, so die Presseinformation.

Zu einer Wanderung mit anschließendem Cocktailkurs in Beate Fetschers Gartenhütte lud das Vorstandsteam die Hondinger Frauen in dieser Woche ein. Isabella Olveira-Müller erläuterte den fast 30 anwesenden Frauen anhand von fünf vorgestellten leckeren Cocktails mit und ohne Alkohol, wie man Mixgetränke herstellt und wie man verschiedene Zutaten kombinieren könne. Das Team um Gastgeberin Beate Fetscher verköstigte die Frauen zum Schluss noch mit selbst gemachten Häppchen.

Als Nächstes folgt im Jahresprogramm der Landfrauen eine Alpaka-Wanderung am 16. September zur Zucht von Familie Schöndienst in Sumpfohren mit Einkehr in „Uli‘s süße Scheune“. Am 31. Oktober steht ein Abend mit dem lustigen Duo Hillu‘s Herzdropfa im Hondinger Gemeinschaftshaus auf dem Programm, der jedoch schon ausverkauft ist.