Im Neubaugebiet auf dem Areal der Lauffenmühle Blumberg, wo ein privater Investor ökologisch und ökonomisch abgestimmte Häuser mit 13 Wohneinheiten baut, will dieser mit der Errichtung eines Erdwalls mit aufgesetzter Holzwand für den nötigen Lärmschutz sorgen. Die ersten Neubauten sind bereits im Gang und das Gebiet „Neue Mitte Blumberg – Lauffenmühle“, nimmt bereits Formen an. Durch die direkte Nachbarschaft gleich mehrerer Discounter und Lebensmittelgeschäfte ist dort ein effizienter Lärmschutz nötig. Darüber waren sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung alle einig. Der immense Verkehr besonders in den frühen Morgenstunden, wo zahlreiche Anlieferungen durch Lastwagen zu einem hohen Lärmpegel führen, macht eine entsprechende Maßnahme zur Schalldämpfung nötig.

Allerdings löste die vom Investor geplante Maßnahme – ein 47 Meter langer, 10 Meter tiefer sowie sechs Meter hoher Erdwall, der mit einer Holzvorrichtung um weitere vier Meter erhöht werden soll – einige Diskussionen aus. Bürgermeister Markus Keller sagte: „Es wird das Stadtbild signifikant beeinflussen.“ Nicht nur bei ihm stößt die Entscheidung des Investors deshalb auf wenig Gegenliebe. Den dafür gestellten Bauantrag müsse man allerdings zur Kenntnis nehmen und akzeptieren.

Auch die CDU-Fraktion, in der der Parteivorsitzende Dieter Selig ein deutliches Meinungsbild vertrat, zeigte sich mit der Maßnahme alles andere als einverstanden. „Wir möchten klar zum Ausdruck bringen, dass diese Form von Lärmschutz von uns keine Zustimmung findet. Die Verwaltung wird gebeten, diese Stellungsnahme dem Bauantrag beizufügen. Die Baurechtsbehörde möge prüfen, ob auf dem Erdwall zumindest eine Bepflanzung in Form einer Bienenwiese angeordnet werden kann,“ sagte Selig. Auch der parteilose Gemeinderat Hermann Zorbach schloss sich den Einwänden der CDU-Fraktion an. Die Freie Liste hatte ursprünglich ein ganz anderes Bild im Kopf und sprach ebenfalls ihre Bedenken aus. Nach Aussage des Fraktionssprecher Hannes Jettkandt wünscht man sich, dass der Erdwall wieder leicht abbaubar ist und in diesem Bereich eventuell in weiteres Geschäftshaus entstehen könnte. Für Bürgermeister wäre diese Option ebenfalls eine Lösung. „Wir hoffen, dass dieser Erdwall nur auf Zeit steht,“ blickte er diesbezüglich nach vorne. Es wurde aber klar festgestellt, dass der geplante Bauantrag den Festsetzungen des Bebauungsgebietes „Gewerbezentrum Lauffenmühle“ auf Grundlage der dritten Änderung im Jahre 2019 entspricht. Ursprünglich war man allerdings von einer gemischten Wohn- und Geschäftshausbebauung ausgegangen. Das jetzige Konzept des Investors wurde dann vom Gemeinderat 2020 einstimmig begrüßt. Nach Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg, die besonders die Holz- und weitere Materialkosten in die Höhe schnellen ließen, wurde nun mit den ersten Bauabschnitten im neuen Wohngebiet „Neue Mitte Blumberg – Lauffenmühle“ begonnen.