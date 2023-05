Das Pflege- und Serviceheim Sonnenhalde wird zur Kunstgalerie. Leiterin Alla Kärcher will mit einer Premiere eine Serie von Ausstellungen starten und regionalen Hobbykünstler die Chance geben, sich vorzustellen. Auftakt macht Carmen Baumgärtner aus Ewattingen. Sie zeigt in den Gängen der Anlage einige ihrer Werke. Vernissage ist am Freitag, 5. Mai, von 15 bis 17 Uhr.

Mit einer persönlichen Präsentation will Baumgärtner auch einiges über ihre Bilder sowie ihren Weg zur Malerei preisgeben. Der bekannte Entertainer Karl-Otto Velte aus Blumberg-Zollhaus wird diese Veranstaltung musikalisch umrahmen. Der pensionierte Tierarzt ist im Haus Sonnenhalde bestens bekannt. Jeden zweiten Montagnachmittag sorgt er dort mit seinem Akkordeon für kostenlose Unterhaltung.

„Diese Art von Veranstaltungen wollen wir in Zukunft mindestens ein Mal im Jahr durchführen und in unserem Haus Werke heimische Künstler präsentieren“, erklärt Heimleiterin Alla Kärcher und fügt hinzu: „Wir wollen nicht nur für unsere Bewohner die Kunst in unserer Einrichtung greifbar machen.“ Die Bewohner müssten nicht das Haus verlassen, um Kunst zu erleben. Diese wirke sich auch positiv auf deren Lebensvitalität aus, ist Alla Kärcher überzeugt und freut sich auf die erste Vernissage.

In den vergangenen Tagen wurde in den Gängen fleißig gewerkelt und elf verschiedene Bilder von der Hobbymalerin Carmen Baumgärtner aufgehängt. „Ich habe schon als Kind immer gerne gemalt und mich kreativ beschäftigt“, sagt sie mit einem Blick auf ihre künstlerischen Anfänge. Als echter Naturmensch hole sie sich ihre Ideen und Motive zumeist aus dem Wald, beim Anblick von Blumenwiesen oder Landschaften. Seit sechs Jahren hat sie sich nun intensiv mit Pinsel und Farben beschäftigt. Ihre Aquarellbilder sorgten sofort für Aufmerksamkeit. Inzwischen sind 25 Werke entstanden, und sie habe bereits einige Exemplare verkaufen können. „Jedes Motiv ist einmalig und entwickelt sich aus eigener Inspiration „, fühlt sie sich mit ihren Kunstwerken eng verbunden.

Bei der 50-jährigen Mutter von zwei Kinder, die beruflich im Vertrieb eines Bonndorfer Unternehmens arbeitet, nimmt das Hobby immer mehr Platz in ihrem Leben ein. Über die Bekanntschaft der Sonnenhalde-Mitarbeiterin Brigitte Klein ist nun der Kontakt zu ihrer Ausstellung entstanden.

Abwechslung für Bewohner

Für die Heimleiterin Alla Kärcher ist diese Veranstaltung mehr als nur eine willkommene Abwechslung. „Wir versuchen, für unsere Bewohner immer etwas zu tun. Mit Kooperationen wie der Weiherdammschule oder dem evangelischen Kindergarten pflegen wir weiteren Kontakt. Dazu nehmen Bücher oder Zeitungen bei uns einen hohen Stellenwert ein.“ So sei das Blumberger Ehepaar Hermann und Johanna Zorbach regelmäßig, jeden zweiten Mittwochnachmittag um 15.30 Uhr, zu Gast und lese ehrenamtlich vor. Es werde über aktuelle Themen, Geschichten, aber auch über die Historie von Blumberg informiert, schätzt Alla Baumgärtner ein weiteres Angebot. Mit viel Wellness und Spieleangeboten werde der Alltag der Bewohner weiter aufgelockert.