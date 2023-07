Das imposante Vorzeigeprojekt nimmt immer mehr Form an: Mit einer öffentlichen Führung informierte die Blumberger Stadtverwaltung daher jüngst über den aktuellen Stand im Jahrhundertprojekt Schulcampus in der Achdorferstraße.

Bauamtsleiter Uwe Veit und Projektleiter Marcus Grigull brachten mit ihrem Fachwissen viele Bereiche näher und klärten die interessierten Besucher über die aktuellen Bauarbeiten in den drei Etagen des Gebäudes auf. Unter anderem aus Sicherheitsgründen war die Teilnehmerzahl auf 30 Besucher beschränkt. Die Anmeldungen lagen jedoch um einiges darüber, so groß ist das Interesse an dem Projekt. Trotz einiger Schwierigkeiten durch Corona und Material-Engpässe mit langen Lieferzeiten aufgrund des Ukraine-Krieges konnten die zeitlichen Abläufe fast eingehalten werden. Der Bauabschnitt eins mit Mensa, Sonderpädagogischem Bildungszentrum sowie der Grundschule soll bis Mai 2024 fertiggestellt werden. „Bei einer vierteljährigen Testphase folgen dann mit einer suggestiven Belebung die entscheidenden Schritte,“ klärte Bauamtsleiter Uwe Veit auf. Weiter geht es dann mit dem Bauabschnitt zwei, der Sanierung der Eichbergschule. 900 bis 1000 Schüler werden dann von dem modernen Projekt profitieren.

In seiner Führung brachte Projektleiter Marcus Grigull den aufmerksamen Zuhörern viele Einzelheiten, technische Abläufe sowie die räumlichen Gegebenheiten näher. Der Eingangsbereich mit der großzügigen Mensa, in der mehr als 100 Schüler verköstigt werden können, hinterließ Eindruck. „Diese Räumlichkeiten können auch für Veranstaltungen umfunktioniert werden. Für 130 Zuschauer kann dann gestuhlt werden“, informierte Grigull. Bei einer Begehung der Technikräume wurde auch ein Blick hinter die Kulissen geworfen. Die komplette Digitalisierung sowie eine Frischluft-Anschließung für sämtliche Räume sind nur ein Teil der modernsten Ausstattung. Auf der zweiten Etage mit der klassischen Verwaltung und einem getrennten Lehrerzimmer sowie Krankenzimmer wurde die großzügige und effiziente Planung mehr als deutlich. Das Kernstück mit dem Sonderpädagogischen Bildungszentrum sowie der Grundschule präsentierte sich mit einer weiträumigen und fließenden Raumaufteilung. Bei der viergeteilten Grundschule sind die Räume mit vier Hauptfarben für die Schüler gekennzeichnet und benannt und garantieren dadurch eine leichte Orientierung. Sie sind der farblichen Gestaltung der imposanten, lamellenförmigen Holzfassade angepasst.

Alles ist zudem vernetzt und digitalisiert. „Kreidetafeln wird es hier keine mehr geben,“ berichtet Projektleiter Marcus Grigull. Alle Besucher zeigten sich von dem Gesamtprojekt Schulcampus begeistert. „Alles ist total durchdacht. Mit viel Licht und einem großzügigen Konzept ist alles stimmig. Hier würde ich gerne nochmals unterrichten“, zeigt sich der pensionierte Rektor der Blumberger Realschule Rainer Gradinger von der zukunftsorientierten Umsetzung mehr als angetan. Der Vorsitzende der FDP Blumberg, Mirko Theel, fand ähnliche Worte. „Ich bin absolut beeindruckt. Hier wird Baugeschichte geschrieben. Vor allem die farbliche Konzeption hat was“, begrüßt er die Entscheidungen. Für den Stühlinger Bürgermeister Joachim Burger ist es ein Vorzeigeprojekt für die Zukunft. „Diese Maßnahmen werden noch für viele Gemeinden wegweisend sein. Auch bei uns wurden schon erste Schritte für eine nötige Verbesserung der Bildungsanstalten ins Auge gefasst“, sagt er. Sicherlich ließ er sich von Blumberger Schulcampus inspirieren.