von Conny Hahn

Live-Musik im Friesennerz: Trotz Regenwetter verfolgte am Freitagabend eine große Besucherschar das dritte Picknick-Konzert mit dem Blumberger Musiker Tommy Sausen und seiner Band „Herrenmusik„ im Panoramabad. „Die Blumberger sind harte Kerle“, freute sich der Ideengeber Thomas Sausen über die positive Resonanz auf den letzten Konzertabend, obwohl die Witterungsbedingungen nicht gerade optimal waren.

Nach zwei sehr gut besuchten, lauschigen Sommer-Konzertabenden mit Roland Sauter alias „Dooly“ sowie der Gesangsschule von Bettina Kuhn in den beiden Vorwochen spielte der Wettergott diesmal nicht ganz mit. Dennoch entschieden sich die Musiker der Formation „Herrenmusik„ für die Ausführung des Konzerts und wurden für ihren Optimismus belohnt, was sie auch selbst positiv überraschte: Über 100 Zuhörer machten es sich auf ihren Klappstühlen mit warmen Jacken, Decken und Regenschirmen so gemütlich wie möglich. So mancher Besucher hatte sogar bereits die Glühwein-Saison eröffnet.

Herrenmusik spielen bekannte Songs und eigene Kreationen

Die vierköpfige Unplugged Formation „Herrenmusik„ mit Tommy Sausen (Gesang), Berufsmusiker Sebastian Schnitzer (Keyboard, Gesang) sowie den Deißlinger Künstlern Volker Basler (Gesang, Flöte, Saxofon) und Andre Ernst (Gesang, Gitarre) präsentierte ein vielfältiges Repertoire mit gefühlvollen Balladen, Songs der Stilrichtungen Rock, Pop und Jazz sowie einigen Eigenkreationen, wobei die Musiker vor allem mit ihrem virtuosen Instrumentalspiel sowie einer immensen Bandbreite stimmlicher Vielfalt begeisterten. Passend zum Wetter eröffneten sie den Abend mit dem schottischen Hit „Castle on the hill“ von Ed Sheeran, an dessen Ende eine kleine Regenpause dafür sorgte, dass die Regenschirme zumindest kurz zugeklappt. Das Wetter tat der Stimmung keinen Abbruch, denn das Publikum zeigte sich gut aufgelegt und ließ sich nicht lange bitten, wenn es die Formation zum Mitsingen und Mitklatschen animierte.

Die Musiker hatten neben etlichen Coversongs auch einige eigene Werke im Gepäck, die bei den Zuhörern sehr gut ankamen. Der von Tommy Sausen gemeinsam mit Sebastian Schnitzer komponierte und produzierte Blumberg-Song durfte dabei natürlich nicht fehlen und war ein besonderes Erlebnis. Daneben gab der talentierte Songwriter Andre Ernst einen kleinen Einblick in sein künstlerisches Schaffen und sorgte mit zwei seiner Werke, dem Lied „Hallo Kleine“ für sein kürzlich geborenes Patenkind sowie dem Song „Und am Ende...“ über die teils widersprüchlichen und paradoxen Erlebnisse während der Corona-Zeit, für Momente, die unter die Haut gingen.

Und plötzlich wird es ziemlich lila

Nach knapp zwei Stunden Musikgenuss hatte die Band das Publikum in ihren Bann gezogen und durfte nur nach lautstark geforderten Zugaben ihre Bühne am Planschbecken wieder verlassen. Passend zum Wetter spielten die Musiker den weltbekannten Hit „Purple rain“ von Prince mit einer farblich abgestimmter Beleuchtung in strahlendem Lila, was einen gelungenen Abschluss der Picknick-Konzertreihe bildete.