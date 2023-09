Beim Kontakt-Café der kirchlichen Sozialstation Blumberg sind die Plätze im Doggererzstüble nahezu komplett besetzt. „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, berichtet Markus Leichenauer, Geschäftsführer der Sozialstation. Das Kontakt-Café ist vergleichbar mit einem offenen Stammtisch für Menschen jedes Alters, beschreibt er den Treffpunkt.

Premiere hatte das Kontakt-Café im Frühjahr dieses Jahres. Bereits beim ersten Treffen hätten die zuvor aufgestellten Stühle nicht ausgereicht, erinnert sich der Geschäftsführer. Entstanden sei das neue Format aus den ehemals angebotenen Altennachmittagen der drei christlichen Kirchen Blumbergs. So gab es bis vor wenigen Monaten noch drei verschiedene Seniorenmittage, die von der römisch-katholischen, der alt-katholischen sowie der evangelischen Kirche ausgerichtet wurden.

Verschiedene Gründe, wie etwa der Rückgang an Besucherzahlen seit der Pandemie, führten die Verantwortlichen der drei Kirchen sowie der Sozialstation zu diesem neuen, gemeinsamen Konzept. „Dem Helferteam gehören Personen aus den früheren Teams an“, erzählt Markus Leichenauer. Durch den Zusammenschluss auf ein gemeinsames Begegnungstreffen, welches regelmäßig am ersten Dienstag im Monat von 14 bis 17 Uhr stattfindet, sei die Anzahl an Personen angestiegen. Zudem könne durch die Bündelung der Ressourcen und die Einbindung der Sozialstation die Attraktivität gesteigert werden, ist sich der Geschäftsführer sicher.

Für das Kontakt-Café zeichnet sich Andrea Blatter von der Sozialstation verantwortlich. Die Hauptgruppe der Besucherschaft setze sich aus älteren Personen zusammen, berichtet Andrea Blatter. Doch es komme auch öfters vor, dass die Senioren in Begleitung ihrer Töchter oder Söhne das Kontakt-Café besuchen, ergänzt Markus Leichenauer. Festzustellen sei außerdem, dass sich die Besucher aus allen drei Kirchen zusammensetzen.

Für die ersten Treffen wurde stets ein größeres Programm vorbereitet. Dem ehrenamtlichen Helferteam um Andrea Blatter wurde aber schnell bewusst, dass sich die Menschen am liebsten einfach unterhalten. Die Begegnung der auch aus den Ortsteilen kommenden Gäste sowie das gemeinsame Gespräch sei dabei das wichtigste, berichtet der Geschäftsführer. Aus diesem Grund beschränke man sich jetzt auf etwa einen Programmpunkt pro Treffen. So wurde jüngst ein Märchenrätsel organisiert und für das nächste Treffen am Donnerstag, 5. Oktober, plane man eine kleine Erntedankfeier, zu welcher auch ein Geistlicher geladen sei.

Zu den Gesprächen serviert das Helferteam stets Getränke und Kuchen, welche auf Spendenbasis angeboten werden. Ein Dankeschön sprach Markus Leichenauer daher auch an die Bäckerei Knöpfle aus, die für jedes Treffen einen großen Kuchen spendiere. Auch bei der Stadt, welche die Räumlichkeiten in der ehemaligen Tagespflege kostenfrei zur Verfügung stelle, bedankte sich Leichenauer herzlich.

Das Doggererzstüble ist barrierefrei und lädt durch die große Fensterfront zum geselligen Beisammensein. Lediglich die in die Jahre gekommenen Fenster führten dazu, dass es im Sommer oft zu heiß und im Winter eher kalt sei und man viel heizen müsse. Das ebenfalls erst vor wenigen Monaten gestartete neue Programm der Sozialstation „Kontaktpunkt im Alter“ solle künftig auch vermehrt in das Kontakt-Café integriert werden, so Andrea Blatter. Die Beratung und Begleitung beim Älterwerden stehe dabei im Fokus, so Markus Leichenauer über die nächsten Ideen.