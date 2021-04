Auch wenn noch nicht entschieden ist, ob die Mehrzweckhalle in Riedöschingen saniert oder neu gebaut werden soll, gibt es keinen Planungsstopp. Das machte Bürgermeister Markus Keller am Ende der Online-Sitzung des Gemeinderats deutlich. an Ortsvorsteher Robert Schey gewandt, sagte Keller, die Verwaltung stehe mit dem Ortschaftsrat in Kontakt, der Ortschaftsrat wolle für die Kompromissbachhalle eine Variante festlegen.

Der Ortschaftsrat habe sich bereits vor einiger Zeit für einen Neubau ausgesprochen, die Vereine hätten aber geäußert, zu wenig Informationen zu haben, erklärte Keller auf Nachfrage. Ortsvorsteher Schey sagte, er habe bereits mit den Vereinsvorständen Kontakt aufgenommen und werde ihnen die Überlegungen am 14. Mai vorstellen, coronakonform.