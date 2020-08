Kommingens Ortsvorsteher Matthias Lohberger gibt sein Amt zum 31. August wegen gesundheitlicher Einschränkungen ab, wie er selbst mitteilte. Sein Mandat als Stadtrat der CDU-Fraktion im Blumberger Gemeinderat will er behalten.

Offizielle Neuwahl im September

Kommissarischer Ortsvorsteher in Kommingen wird sein bisheriger Stellvertreter Matthias Sauter, der ihn schon die letzte Zeit mehrfach vertreten hat. Die offizielle Wahl Sauters als Nachfolger von Matthias Lohberger ist für die Sitzung des Komminger Ortschaftsrats am 22. September vorgesehen, teilte Matthias Lohberger mit. Sauter hatte wie Matthias Lohberger bei der Kommunalwahl 2019 das erste Mal für den Ortschaftsrat kandidiert und war gleich gewählt worden. Er stammt aus Kommingen und engagiert sich in seiner Freizeit auch in der Feuerwehr als Gruppenführer. Beruflich arbeitet er als Bauführer in der Schweiz.

Kommingen erlebt damit innerhalb eines guten Jahres den zweiten Wechsel an der Spitze der Ortsverwaltung. Bei der Kommunalwahl 2019 war Ortsvorsteher Norbert Baumann nach 20 Jahren im Amt sowohl bei der Wahl des Ortschaftsrats als auch bei der Wahl des Gemeinderats nicht mehr angetreten. In beiden Ämtern wurde Matthias Lohberger sein Nachfolger, der zum ersten Mal kandidierte, aus Kommingen stammt und im Ort bestens vernetzt ist. Bei der Wahl des Ortschaftsrats war in Kommingen erstmals eine Wahlliste erstellt worden, was sich bewährt habe, wie der scheidende Ortsvorsteher Norbert Baumann bei der Verpflichtung der neuen Ortschaftsräte erklärte.

In den acht Blumberger Stadtteilen war Matthias Lohberger einer von drei neuen Ortsvorstehern. In Epfenhofen folgte der wiedergewählte Ortschaftsrat Daniel Hallaj dem ebenfalls nicht mehr angetretenen Markus Rösch, der 20 Jahre kommunalpolitisch tätig war. Auch in Hondingen war Horst Fürderer mehrere Amtsperioden Ortsvorsteher. Bei der Kommunalwahl hatte er nur noch für den Gemeinderat kandidiert, sein Nachfolger im Ortschaftsrat wurde mit Rolf Schwenk erstmals ein Mitglied der Grünen.

Kommingen ist der östlichste der acht Blumberger Stadtteile. Ein Dauerthema ist der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt der B 314. Die von vielen gewünschte Umfahrung ist derzeit allerdings noch nicht in Sicht. Im Bundesverkehrswegeplan steht noch nicht einmal eine Planung, anders als beim Ausbau der B 27, wo die Umfahrungen von Blumberg-Zollhaus und Randen bereits im vordringlichen Bedarf stehen.

