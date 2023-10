Seit Jahrzehnten gehört die Kleider- und Möbelkammer des Deutschen Roten Kreuzes fest zu Blumberg dazu. Bis Ende November soll sie schließen. Warum? Sigrid Gillmann, Leiterin der Kleider- und Möbelkammer Blumberg, erklärt: „Wir haben bereits seit Mai dieses Jahres die Information, dass wir aus dem aktuellen Standort raus müssen.“

Der Gebäudeeigentümer habe für die Räume in der Handwerkerstraße Eigenbedarf angemeldet. Ursprünglich hätte das Geschäft bereits bis Ende September geräumt sein müssen, die Frist wurde aber bis Ende November verlängert. Die Suche nach neuen Räumen war bisher erfolglos. Zwar gebe es in Blumberg einige leerstehende Geschäftsräume, die Miete dafür sei aber zu hoch, sagt Gillmann. Für die Kleider- und Möbelkammer bedeutet dies nach aktuellem Stand das Aus, denn sie wird ausschließlich von Ehrenamtlichen betreut.

Elf ehrenamtliche Helfer sowie Menschen, die Sozialstunden ableisten, kümmern sich bislang um gebrauchte Kleidung, Möbel und weitere Haushaltsgegenstände, die zum Verkauf stehen. „Mit der Kleiderkammer stirbt ein Stück Ehrenamt“, sagt Brigitte Damm, die schon seit vielen Jahren ehrenamtlich mithilft. Insbesondere Albert und Waltraud Schnell, die die Kleider- und Möbelkammer in Blumberg mit aufgebaut haben, bedauern das absehbare Ende sehr. Vor allem für Menschen mit geringem Einkommen, Rentner und Flüchtlinge, die laut Gillmann regelmäßig kommen, werde das Ende ein großer Verlust sein, da es in Blumberg kein vergleichbares Angebot gibt. Auch Menschen bis aus Singen und Engen zählen zu den Besuchern, nachdem die Kleiderkammer dort vor einiger Zeit geschlossen wurde. Zwar wird die Kleiderkammer in Donaueschingen den Bestand übernehmen, dennoch möchten die Blumberger Ehrenamtlichen einen Großteil der Gegenstände noch selbst verkaufen. Daher haben sie aktuell auch Dekoration und Kostüme für Ostern, Fasnacht und Weihnachten im Verkauf.