Im Kindergarten St. Josef in Riedöschingen herrscht Freude. Trotz der schwierigen Zeiten wegen der Corona-Pandemie und den dadurch bedingten Hygiene- und Abstandsregeln konnte das Team der Tagesstätte am Dienstag eine zweite Gruppe eröffnen. Die neue Gruppe heißt „Blaue Gruppe“, teilte Annette Schellhammer mit, die die beiden katholischen Kindergärten in den Stadtteilen Riedböhringen und Riedöschingen leitet.

Kleingruppe mit zwölf Plätzen

Es ist eine Kleingruppe mit zwölf Plätzen, weil dieser Geburtenjahrgang so stark ist. Dankbar sind Annette Schellhammer und ihr Team, dass der Gemeinderat die neue Gruppe bei der Kindergartenbedarfsplanung voriges Jahr genehmigt hat. Und dass sie mit Sabine Fischer aus Löffingen eine neue Erzieherin gefunden haben, sagt Schellhammer: „Das war noch vor Beginn der Corona-Pandemie.“

Blumberg Blumberger Kindergärten: Der Gemeinderat erlässt auch die Elternbeiträge für Juni Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem Start der zweiten Gruppe hat sich auch im Kindergartenleben einiges geändert. Die Einrichtung arbeite jetzt nach dem offenen Konzept mit Stammgruppen, schildert Annette Schellhammer. Sie ist froh, dass sie noch kurz vor der Corona-Zeit das zweite Zimmer einrichten konnten.

Blumberg Die Kindertagesstätten in Blumberg bieten in den Ferien mehr Betreuung an Das könnte Sie auch interessieren

So sind die Bildungsbereiche über beide Zimmer eingerichtet, die mehr Platz bieten als vorher nur ein Raum. Zu den Bildungsbereichen gehören der mathematische und Konstruktionsbereich, der Rollenspielbereich, der Kreativbereich, der Tischspielbereich, ein Ruheraum, ein extra Bereich für die künftigen Schulanfänger.

Blumberg Epfenhofener Erzieherinnen werden YouTube-Stars Das könnte Sie auch interessieren

Mit der neuen Gruppe hat der Kindergarten 25 Kinder, in den nächsten Wochen kommen noch weitere neun Kinder dazu. Zum Erzieherteam gehören Verena Preter aus Watterdingen, Regina Schmieder auch Blumberg und Pia Ilg aus Hüfingen.

Vier konfessionelle Kindergärten

Der Kindergarten Riedöschingen ist einer von vier konfessionellen Kindertagesstätten in Blumberg, drei davon katholisch, einer evangelisch, und Riedöschingen ist einer von vier Kindergärten in den Stadtteilen, wobei der Kindergarten Riedböhringen seit Januar 2019 auch als erster in den Stadtteilen eine Krippengruppe hat.