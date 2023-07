Drei Wochen lang dreht sich im Kindergarten Epfenhofen im Rahmen eines Großprojekts alles um die Feuerwehr. Vor den Sommerferien widmet sich der Kindergarten unter der Leitung von Cornelia Rösch-Hewer intensiv dem wichtigen wie auch sehr spannenden Thema.

Die Kinder sind von der ersten Minute mit Begeisterung dabei. Zunächst haben sich alle Kinder der Bären- und Hasengruppe mit den Grundlagen vertraut gemacht: Wie sieht die Feuerwehr aus, welche Aufgaben hat sie und wie verhält man sich im Brandfall? Anhand von Bilderbüchern, Vorlesegeschichten, Plakaten und Ausmalbildern tauchten die Kinder Stück für Stück in das Thema ein. Am Ende der ersten Woche besuchte Tanja Gleichauf von der Feuerwehrabteilung Fützen, die auch die dortigen Löschzwerge leitet, die Kinder im Kindergarten. Sie verstand es bestens, den Funken sprichwörtlich überspringen zu lassen und die Kinder in ihren Bann zu ziehen. Sie verfolgten gespannt ihre Ausführungen dazu, wie die Feuerwehr arbeitet. Sie erfuhren viel über die vielfältigen Aufgaben der Einsatzkräfte und, was im Ernstfall zu tun ist. So lernten die Kinder spielerisch und mit einem einprägsamen Fingerspiel, wie der Notruf 112 funktioniert, was beim Anruf der Leitstelle getan werden muss und wie die Feuerwehr zum Einsatzort kommt. Außerdem nahmen sie den Rat mit, im wirklichen Ernstfall immer besser „Feuer“ anstatt „Hilfe“ zu rufen, da Kinder öfter Hilfe brauchen und danach rufen.

In der zweiten Woche haben die Kinder draußen ein Feuer entfacht und ausprobiert, mit welchen Mitteln man es wieder aus bekommt. Sie schauten sich auch an, wie ein Feuerlöscher aussieht und funktioniert. Begeistert berichtet Matilda im Morgenkreis von einer weiteren Aktivität: „Wir haben sogar eine Probe mit einer Nebelmaschine gemacht, bei der wir geübt haben, wie wir schnell rauskommen.“ So nahmen sie einen fiktiven Brand im Büro an und übten eine Evakuierung durch einen von zwei Fluchtwegen. Die Erzieherinnen lobten, wie gut das geklappt habe. Zum Abschluss der zweiten Projektwoche erlebten die Kinder einen Höhepunkt: Tanja Gleichauf kam erneut in den Kindergarten, diesmal mit Verstärkung durch den Feuerwehrkollegen Stephan Kilian aus Epfenhofen. Unter dem Motto „Feuerwehr zum Anfassen“ stellten sie den Kindern ihre Kleidung und Ausrüstung vor: zunächst die Standardkleidung mit Hose, Stiefel, Jacke, Handschuhen und Helm. Anschließend aber auch die Ausrüstung der Atemschutzgeräteträger. So hatten die wissbegierigen Jungen und Mädchen die Gelegenheit, alles anzuschauen und anzufassen. Zudem lag es den beiden Feuerwehrleuten sehr am Herzen, den Kindern auch zu vermitteln, dass trotz der mächtig wirkenden Ausrüstung drunter ein gewöhnlicher Mensch steckt und sie keine Angst haben müssen. Kaum ein Halten gab es bei der abschließenden Möglichkeit, einmal selbst in die Kleidung der Löschzwerge, Jugendfeuerwehr oder die Erwachsenen-Uniform zu schlüpfen.

In der letzten Woche vertiefen die Kinder das Gelernte mit Büchern, Filmen und Arbeitsblättern und erproben bei einer weiteren Evakuierung auch den zweiten Fluchtweg. Am morgigen Samstag, 29. Juli, findet dann der große Abschluss des Feuerwehrprojekts statt. Die Jugendfeuerwehr wird dann gemeinsam mit den Löschzwergen eine Feuerwehrprobe am Kindergarten durchführen. Beginn ist um 10.30 Uhr. Alle Kindergartenkinder sind mit ihren Familien dazu eingeladen. Im Anschluss gibt es für alle eine Feuerwehrwurst, Getränke sowie Kaffee und Kuchen.