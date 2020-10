Die Stadt Blumberg hat Stand Donnerstagvormittag 32 Coronafälle, einen mehr als tags zuvor. Die Zahl der Genesenen stieg um vier auf nun 54. Damit liegt die Zahl der Genesenen und neu Infizierten bei 86.

PCR-Tests in Schule negativ

Von den Blumberger Schulen sei kein neuer Fall bekannt, sagte Bürgermeister Markus Keller. Er sei sehr beruhigt, dass die PCR-Tests der vierten Klasse der Grundschule in Blumberg sowie eines Lehrers und eines FSJ-lers kein weiteres positives Ergebnis, sprich keine Neuinfizierung ergeben hätten.

Das unterstreiche die Qualität der Hygiene-Konzepte und zeige, dass sie eingehalten würden, so Keller. Zufriedenstellend seien auch die Quarantäne-Kontrollen der Stadt am Mittwoch verlaufen, sämtliche Personen, die sich in Quarantäne befinden müssen, seien bei einem Telefonanruf auch Zuhause angetroffen worden.

Die Stadt Blumberg habe am Schwerpunkt „Quarantäne-Kontrolle“ teilgenommen, zu dem das Land Baden-Württemberg für den 21. und 22. Oktober aufgerufen habe.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis nahm die Zahl der neu Infizierten unter dem Strich um drei auf nun 186 zu (plus 17 zum Vortag. Die Zahl der Genesenen stieg auf 717 Fälle (plus 14 zum Vortag)