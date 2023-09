Ein Leben ohne Musik ist für Miriam Gehringer nicht vorstellbar. Die 23-jährige Hondingerin bezeichnet die Musik seit frühester Kindheit als ihre größte Leidenschaft. Bereits im Grundschulalter fing sie an, Gitarrenunterricht bei Margarete Koßbiel in Hüfingen zu nehmen. Mit 15 Jahren wechselte sie an die Musikschule Blumberg, wo sie ihr Silberabzeichen ablegte. Dort erlernte sie auch Grundlagen im Klavierspielen.

Seit acht Jahren spielt Miriam Gehringer im Musikverein Hondingen auf der Posaune, für die sie ebenfalls das silberne Musikabzeichen hat. Mit den drei Instrumenten hat die 23-Jährige aber noch lange nicht genug. „Seit ungefähr fünf Jahren übe ich selbstständig auf der Ukulele und bringe mir auch das Spielen auf dem Akkordeon selbst bei“, erzählt sie. Ihr eigentliches Steckenpferd aber ist der Gesang. Mit zehn Jahren begann sie ihre Ausbildung bei der Gesangslehrerin Angelika Dohlien aus Fützen, mit deren Ensemble Via Lumina sie einige Auftritte hatte. Regelmäßig singt sie auf Geburtstagen und Feiern innerhalb der Familie und auf Festen in Hondingen. 2018 wurde sie dann von einer Bekannten für deren Hochzeit als Sängerin angefragt. Seitdem tritt sie als Solokünstlerin bei Taufen, Hochzeiten und Trauerfeiern auf. Dabei begleitet sie sich selbst auf der Gitarre oder dem Klavier.

Geholfen hat ihr dabei auch der Gesangsunterricht, den sie im Rahmen ihres Studiums für Grundschullehramt an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg erhält. Mit den Fächern Mathematik und Musik möchte sie ihre Leidenschaft an die Kinder weitergeben. „Ich denke, dass mir meine Auftritte die passende Abwechslung zum Lehrerberuf bieten werden“, so die Studentin.

Ihr musikalisches Wirken hat Miriam Gehringer inzwischen als Gewerbe angemeldet. Gerade seit den letzten Monaten hat sie immer mehr Auftritte, ist fast jedes Wochenende unterwegs. Über den Erfolg freut sie sich sehr und plant daher bereits für die kommenden Monate: Neben Musik am Lagerfeuer hat sie sich überlegt, Wohnzimmerkonzerte zu spielen. Was sie motiviert, beschreibt sie so: „Wenn ich sehe, wie ich die Menschen mit meiner Musik berühre, erfüllt mich das.“ Die Lieder, die sie dabei spielt, sind vor allem Cover-Versionen. „Ich habe ein Repertoire an Liedern, die nach Anlässen aufgeteilt sind“, so die Sängerin. Sie freue sich aber auch über Liederwünsche. Neben dem Proben im Voraus ist vor allem der Soundcheck vor Ort und gerade in Kirchen sehr wichtig.

Zwar ist die Saison für die meisten Auftritte mit Ende des Sommers nun langsam vorbei, aber sie hat bereits Buchungen für 2024. Ganz still wird es bei Miriam Gehringer ohnehin nie, denn neben ihrer Musik engagiert sie sich in Vereinen. So ist sie nicht nur Mitglied im Musikverein, sondern auch in der Feuerwehr, Spielerin bei der Riedböhringer Damenmannschaft und Vorstandsmitglied im Bund Badischer Landjugend. Dabei betont sie: „Ohne meine Familie wäre ich nie so weit gekommen. Sie hat mich immer unterstützt, zum Musikunterricht gefahren und den Unterricht finanziell gefördert.“