Die zahlreichen Nachwuchsmusiker stellen am Samstag beim Open-Air-Konzert in Riedböhringen ihr Können unter Beweis. Etliche Musikbegeisterte hatten sich am Samstagabend bei bestem Wetter auf dem Festplatz hinter der Mehrzweckhalle eingefunden.

Nach der Begrüßung von Nadine Merz, Vorsitzende der Bläserjugend Riedböhringen, spielte zum Auftakt des Konzertes das Vororchester unter der Leitung von Matthias Mayer. Durch die verschiedenen Stücke, welche von „Farmhouse Rock“ bis hin zur Polka reichten, führten Jule Martin und Hannah Romer. Auch die Jugendkapelle der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen, welche zu Gast in Riedböhringen war, konnte das Publikum begeistern. Hier führte Tobias Dietz gekonnt durch das vielfältige Programm.

Damit war der Konzertabend unter freiem Himmel allerdings noch lange nicht vorbei. Den Abschluss bildete nämlich die Jugendkapelle Südwind, welche sich aus Musikerinnen und Musikern von Riedböhringen und den Hüfinger Teilorten Fürstenberg und Behla zusammensetzt. Tim Hirzel und David Schrempp sorgten mit ihrer Ansage für viele Lacher beim Publikum.

Dirigiert wurden die jungen Musiker von Andreas Keimer. Stücke wie beispielsweise eine Auswahl an „The Greatest Showman“-Hits oder „Grönemeyer!“ ließen die Köpfe im Publikum wippen. Für die gelungenen Auftritte der Jungmusiker spendeten die Besucher fleißig Applaus. Zum Abschluss des Abends bedankte sich Max Dietrich, Vorsitzender der Bläserjugend Fürstenberg, für das große Engagement der Dirigenten sowie der Musiker. Für das leibliche Wohl der Zuhörer war ebenfalls bestens gesorgt, sodass die Gäste bis in die späten Abendstunden auf dem Festplatz verweilten.