Dabei geriet sie laut einer Mitteilung der Polizei auf einen Steilhang, wo der Radlader abrutschte und sich überschlug. Die Fahrerin konnte zwar noch abspringen, erlitt dabei jedoch schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Am Arbeitsgerät entstand Schaden in Höhe von mehreren tausend Euros. Am Unfallort waren, neben Rettungssanitätern und Polizei, auch Helfer der Feuerwehren Blumberg, Nordhalden, Kommingen und Hüfingen im Einsatz.