72-Stunden-Aktion

Die 72-Stunden-Aktion ist eine Sozialaktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und seiner Verbände. In 72 Stunden werden dabei in ganz Deutschland Projekte umgesetzt, die die „Welt ein Stückchen besser machen“, so die Zielsetzung. Die Projekte greifen dabei politische und gesellschaftliche sowie soziale Themen auf. Bei der bislang letzten Aktion im Jahr 2019 nahmen über 160.000 Mitwirkende in 3400 Gruppen teil. Die nächste 72-Stunden-Aktion findet im April 2024 statt.