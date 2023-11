Mit einem intensiven Wochenende war die gesamte Mannschaft des Jugendhauses um Jungendreferent Sasa Hustic sowie seiner Unterstützung, Nele Venohr, mit mehreren Projekten im Einsatz. Sie haben sich gemeinsam fortgebildet und ihre Arbeit vorgestellt.

Neben dem Startschuss unter Beisein von Bürgermeister Markus Keller am Samstagmorgen mit einem Frühstück sowie dem finalen Besuch der Fraktionsvorsitzenden, die sich am Sonntagnachmittag Eindrücke über die Arbeit im Jugendhaus verschafften, standen während der zwei Tage weitere Themen auf dem Programm. Schon der Auftakt mit dem Bürgermeister, der die Wichtigkeit des Jugendhauses unterstrich, sprang der Funke über. Nicht nur für die junge Sprecherin des Jugendhauses, Celina Zepf, war es ein gelungener Austausch: „Es war toll, dass sich der Bürgermeister bei uns in lockerer Runde präsentiert hat.“

Mit zwei Erste-Hilfe-Einweisungen sammelten die Teilnehmer am Samstag- und Sonntagmorgen ganz andere Erfahrungen. Petra Wölfle vom Roten Kreuz vermittelte ihnen jeweils über drei Stunden hinweg Fertigkeiten wie Erstbehandlungen bei Verletzungen, Anlegen von Verbänden bis hin zu Wiederbelegungsmaßnahmen. Am Samstagnachmittag stand ein Besuch bei der Blumberger Feuerwehr auf dem Programm. Die Jugendgruppenleitung mit Jan Band und Daniel Blank sowie dem Atemschutzverantwortlichen Thomas Hartmann stellten die Aufgaben der Einsatzkräfte vor. Bei den Führungen in zwei Gruppen standen Themen wie Rettungseinsätze, Atemschutzmaßnahmen, Absturzsicherheit und Behandlung von Gefahrengut bis zur Funktion der Drehleiter im Mittelpunkt. Dass eine Standardschutzausrüstung für jedes Feuerwehrmitglied etwa 1500 Euro kostet, löste einiges Erstaunen aus. So hatten die jungen Vertreter des Jugendhauses bei den selbst gekochten, gemeinsamen Mittagessen im Jugendhaus einiges zu diskutieren.

Zum finalen Abschluss trafen sich am Sonntagnachmittag die vier Blumberger Fraktionsvorsitzenden Dieter Selig (CDU), Hannes Jettkandt (Freie Liste), Ursula Pfeiffer (SPD) sowie Detlev Dillmann (FDP) sowie weitere Gemeinderäte zu einem Austausch im Jugendhaus ein. Alle zeigten sich von der nachhaltigen Arbeit überzeugt und führten mit den Jugendlichen einige Gespräche. Dass die Einstellung von Sasa Hustic und Nele Venohr für die Stadt Blumberg ein Glücksgriff sei, betonte nicht nur Hannes Jettkandt: „Die Stadt Blumberg kann sich glücklich schätzen, dass nach Jahren des Dornröschenschlafes jetzt wieder solch eine offene und hervorragende Jugendarbeit stattfindet. Die Jugendlichen bringen sich bestens ein.“ Für Ursula Pfeiffer ist es wichtig, dass das Jugendhaus fast mitten in der Stadt seine Heimat hat. „Wir finden die Jugendlichen wiederholt bei Aktivitäten in unserer Gemeinde wieder. Uns ist allen bewusst, wie sinnvoll die Jugendarbeit ist. Sie übernehmen Verantwortung für ‚ihr‘ Jugendhaus“, vertritt sie eine klare Meinung.Dieter Selig zeigte sich von der gemeinsamen Arbeit von Sasa Hustic und Nele Venohr überzeugt. „Unser Besuch hat wieder einmal gezeigt, wie elementar wichtig diese Arbeit im Jugendhaus ist. Dem Leistungsteam um die beiden Verantwortlichen gebührt viel Lob und ein großes Dankeschön“, hob er das gesamte Engagement heraus.

Für Zwölf- bis 17-Jährige Unter der Leitung des Stadtjugendreferent Sasa Hustic wurden in den beiden vergangenen zwei Jahren zahlreiche Jugendliche für die Mithilfe im Jugendhaus aktiviert. Mit unterschiedlichen Aufgaben bringt sich sein Team mit Angeboten für Jugendliche im Alter von etwa zwölf bis 17 Jahren ein. Jeder ist für einen bestimmten Aufgabenbereich verantwortlich. Das aktuelle Team: Celina Zepf, Jana Franke, Sophie Kraus, Lea Fritz, Nico und Simon Hammann, Violeta Markovic, Marina Micanovic, Theo Vukovic, Mia Hasenfratz, Lewin Fengel sowie Marcel Mattegit.