Der Blumberger Jürgen Mahler sieht Jugendgruppen aufgrund persönlicher Erfahrungen als Ausbreitungsgefahr und fordert: Die Polizei müsste öfter eingreifen. Auf unseren Bericht dazu meldete sich Petra Wölfle und sagte, sie hätten am 23. Dezember ebenfalls aus diesem Grund so um 19 Uhr auf dem Revier Donaueschingen angerufen, die Polizei sei nicht erschienen.

Das sagt die Polizei

Der SÜDKURIER hakte beim Polizeirevier Donaueschingen nach. Markus Menzer von der Führungsgruppe des Reviers sagte auf Anfrage: Am 18. Dezember, als Jürgen Mahler Meldung in der Kantstraße gemacht habe, hätten sie Blumberg wegen der Auftragslage nicht zeitnah anfahren können. Vermutlich, so hätten die Kollegen festgehalten, habe es sich um die gleichen Leute gehandelt, die am Nachmittag um 15.40 Uhr bereits an der Realschule auffällig geworden seien. Da sei eine Streife hingefahren. Als die Jugendlichen den Streifenwagen erblickt hätten, seien sie geflüchtet.

Blumberg Corona: Blumberger sieht Jugendgruppen als Ausbreitungsgefahr und fordert: Die Polizei müsste öfter eingreifen Das könnte Sie auch interessieren

Am 23. Dezember seien die Kollegen de Reviers in Blumberg im Ostpreußenweg gewesen, hätten aber nichts mehr feststellen können. Der erste Anruf sei um 19.12 Uhr eingegangen, Petra Wölfle hatte geschildert, nachdem sich zunächst nichts getan hätte, hätten sie die Polizei ein zweites mal angerufen. Der Einsatzbericht, so erklärt Markus Menzer, sei um 22.48 Uhr verfasst worden, die Kollegen wären also davor in Blumberg gewesen.

Eines betonte der Polizeibeamte des Führungsstabs: „Sobald Kapazitäten da sind, reagieren wir.“